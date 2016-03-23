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В Беларуси усилены меры безопасности в связи с терактами в Брюсселе

23 марта 2016 13:05
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Новости Беларуси. В связи с терактами в Брюсселе повышенные меры безопасности предприняты на границе Беларуси. В частности, усилены пограничные смены. Особый контроль также на воздушных гаванях. В аэропортах проводится более тщательный досмотр. Повышенное внимание уделяется гражданам, въезжающим в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Мы не можем оставаться равнодушными. Трагедия, которая случилась в Брюсселе, ранее во Франции и другие трагедии, чтобы они у нас не повторялись, все службы, в том числе и пограничная, должны выполнять свои обязанности и не допускать проникновения на нашу территорию оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

# Государственная граница Беларуси # Леонид Мальцев

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