В Беларуси усилены меры безопасности в связи с терактами в Брюсселе

Новости Беларуси. В связи с терактами в Брюсселе повышенные меры безопасности предприняты на границе Беларуси. В частности, усилены пограничные смены. Особый контроль также на воздушных гаванях. В аэропортах проводится более тщательный досмотр. Повышенное внимание уделяется гражданам, въезжающим в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Мы не можем оставаться равнодушными. Трагедия, которая случилась в Брюсселе, ранее во Франции и другие трагедии, чтобы они у нас не повторялись, все службы, в том числе и пограничная, должны выполнять свои обязанности и не допускать проникновения на нашу территорию оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.