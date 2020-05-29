Александр Лукашенко: банкир сделал заявление, что ему якобы до выборов предлагали должность премьер-министра. Такой мелкий блеф и обман
Новости Беларуси. Сегодня, 29 мая, Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод.
Работник завода поинтересовался, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Банкир где-то сделал – я видел в интернете – заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали. Так вот я вам должен искренне и честно сказать, глядя в глаза: этому банкиру надо подумать… впору подумать, где он будет работать после выборов.
И вообще, со школы, наверное, и вас, и меня учили: не ври. Зачем ляпать это? В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения – такой порядок. Я никому ничего не предлагал, а тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром?
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Я никому не предлагал эту должность. В ближайшее время вы увидите, я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим в парламенте.
Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Я так прикинул: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить – вы знаете, на чьи деньги от баллотируется. В Украине Володя Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман.