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Александр Лукашенко: банкир сделал заявление, что ему якобы до выборов предлагали должность премьер-министра. Такой мелкий блеф и обман

29 мая 2020 14:01
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Новости Беларуси. Сегодня, 29 мая, Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод.

Работник завода поинтересовался, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра.

Александр Лукашенко: банкир сделал заявление, что ему якобы до выборов предлагали должность премьер-министра. Такой мелкий блеф и обман-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Банкир где-то сделал – я видел в интернете – заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали. Так вот я вам должен искренне и честно сказать, глядя в глаза: этому банкиру надо подумать… впору подумать, где он будет работать после выборов.

Александр Лукашенко: банкир сделал заявление, что ему якобы до выборов предлагали должность премьер-министра. Такой мелкий блеф и обман-4

И вообще, со школы, наверное, и вас, и меня учили: не ври. Зачем ляпать это? В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения – такой порядок. Я никому ничего не предлагал, а тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром?

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Я никому не предлагал эту должность. В ближайшее время вы увидите, я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим в парламенте.

Александр Лукашенко: банкир сделал заявление, что ему якобы до выборов предлагали должность премьер-министра. Такой мелкий блеф и обман-7

Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Я так прикинул: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить – вы знаете, на чьи деньги от баллотируется. В Украине Володя Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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