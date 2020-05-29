Александр Лукашенко: банкир сделал заявление, что ему якобы до выборов предлагали должность премьер-министра. Такой мелкий блеф и обман

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Банкир где-то сделал – я видел в интернете – заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали. Так вот я вам должен искренне и честно сказать, глядя в глаза: этому банкиру надо подумать… впору подумать, где он будет работать после выборов.

И вообще, со школы, наверное, и вас, и меня учили: не ври. Зачем ляпать это? В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения – такой порядок. Я никому ничего не предлагал, а тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром?

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Я никому не предлагал эту должность. В ближайшее время вы увидите, я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим в парламенте.