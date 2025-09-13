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Что значит для белорусов День народного единства? Анонс ток-шоу «Большой город»

13 сентября 2025 09:23
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Беларусь готовится отметить самый молодой, при этом масштабный и значимый для истории нашей страны государственный праздник – День народного единства. Он символизирует историческую справедливость воссоединения белорусского народа в 1939 году. О том, как наши соотечественники от Бреста до Могилева не потеряли друг друга тогда и сохраняют единство сейчас – смотрите ток-шоу «Большой город» 14 сентября в 10.00.

Что значит для белорусов День народного единства? Анонс ток-шоу «Большой город»-2

Праздник, который воплощает преемственность поколений и движение вперед. Как белорусы относятся к Дню народного единства? Как мы сплотились за эти годы? Почему так важно объединяться и какие результаты дает общая цель – совместный вклад в будущее нашей страны.

Что значит для белорусов День народного единства? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Мы думаем о мирной Беларуси. Мы живем в мирное время. И мы теперь можем себе позволить думать о будущем.

Что значит для белорусов День народного единства? Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Мы, белорусы, на этой земле жили, живем и будем жить своим умом.

Что значит для белорусов День народного единства? Анонс ток-шоу «Большой город»-8

Тренд у молодежи – единство, взаимности. Он сегодня существует и это не может не радовать.

Что значит для белорусов День народного единства? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Когда едины – мы непобедимы!

Единство «Большого города» и всей страны. Воскресенье, 14 августа, 10:00.

# День народного единства

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