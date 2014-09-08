Александр Лукашенко: Арендное жилье должно предоставляться на основе справедливости и по разумной цене

Новости Беларуси. Арендное жилье должно предоставляться на основе справедливости и по разумной цене. Об этом 8 сентября заявил глава государства. Президент принял с докладом вице-премьера Анатолия Калинина, министра ЖКХ Андрея Шорца и председателя Мингорисполкома Николая Ладутько. Речь шла о порядке предоставления жилых помещений коммерческого использования в жилом комплексе «Магистр».

В настоящее время в Беларуси построено около трех тысяч арендных квартир. В лидерах – Минск и Гомельская область. Самый главный вопрос – цены. Они должна быть реальными и обоснованными.

Также, по мнению президента, принцип порядочности и справедливости должен быть ключевым при формировании очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что наша сегодня научная и творческая интеллигенция не имеет достаточных средств для того, чтобы решить жилищные проблемы. Особенно будучи молодыми людьми. Для нас это очень важно. Молодой человек, который пришел работать в творческую среду, на стезю культурную, научную, и, кстати, этот вопрос был поднят и обсуждался во время моей встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами одного из вузов. Тогда стал этот вопрос и мы занялись поисками новых форм обеспечения жилья научных работников. Тогда было решено начать это строительство.

На сегодняшний день два дома, я так понимаю, сданы, два практически сдаются. Я понимаю, что они построены так, как следует, а не просто придет человек и начнет снова переделывать эти квартиры, и, не дай бог, еще на голову потечет.

Мы договорились, что это будет арендное жилье. Оно не будет дешевым для нанимателя, но оно и не будет иметь заоблачную цену, которую сегодня платят молодые семьи, снимая частную квартиру. Мы тогда говорили о том, что чуть ли не 500 долларов – стоимость квартиры для семьи. Это ненормально. Поэтому арендное жилье должно быть значительно дешевле: где-то между стоимостью обычной, что платят обычные граждане, и стоимостью у частников, даже чуть ниже этой средней стоимости.

Но мы собрались сегодня, чтобы установить принципы формирования таких цен. Вот здесь нам ошибиться нельзя, потому что потом непонятно как поднимать цены или их опускать категорически недопустимо.

И второй вопрос: эти квартиры будут распределяться понятно каким категориям (это научная, творческая интеллигенция, государственные служащие, проживающие в Минске). Встает вопрос: кому будут выделяться эти квартиры, как будет формироваться очередь на эти квартиры, если таковая есть. И вот это вопрос № 1 вообще. Не дай бог ко мне пойдут жалобы, что где-то кто-то своим родственникам, еще кому-то, устроив их предварительно на какую-то должность, начнет из-под полы выделять эти квартиры. А вы имейте в виду, что это очень активная часть населения, творческая и научная интеллигенция, и молчать они не будут. Они меня мгновенно проинформируют о том, что где-то что-то несправедливо решено. Поэтому принцип порядочности и справедливости, если мы формируем очередь, должен быть положен во главу угла этого процесса. Я вас об этом предупреждаю.

И еще вопрос. Я не понимаю, почему Президент должен делить это жилье? Что, у нас нет горисполкома, Правительства в конце концов? Свое слово я сказал. Президент принял решение: арендному жилью быть. Красиво, заложили капсулу в фундамент, начали новое строительство. Вы 650, по-моему, квартир уже построили. Горисполком, Гомельский облисполком 601, по-моему, квартиру где-то построил. Пошло по стране это нововведение. Давайте у Президента обсудим некоторые принципы оплаты, формирования очередей, выделения жилья и так далее. И то вы должны меня просто проинформировать. А дальше, пожалуйста, делите и несите ответственность.

На церемонии начала строительства жилого комплекса «Магистр» присутствовал Александр Лукашенко. Капсула была заложена в мае 2013 года. Уже в марте 2014 года в эксплуатацию были сданы первые два дома. Завершить застройку квартала планируют в 2015 году.

Такие «арендные» объекты для Беларуси стали новым словом в решении жилищного вопроса.