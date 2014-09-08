На востоке Украины началось восстановление домов и разрушенной инфраструктуры

Новости Украины. На востоке Украины, пользуясь перемирием, начали восстанавливать дома и разрушенную инфраструктуру. В Луганске последние три дня обстрелов не было, и люди стали убирать город. Там по-прежнему нет света и воды, в магазинах можно найти только товары первой необходимости.

В Донецке 8 сентября собираются отметить 71 годовщину освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Запланированы митинг, возложение венков к памятникам участникам войны и еще целый ряд мероприятий.

Состояться ли они, пока непонятно: в городе слышны выстрелы. Кто ведет огонь неизвестно. Силовики и ополченцы возлагают ответственность друг на друга. Похожая ситуация и в Мариуполе.

Тем временем в ОБСЕ заявили, что проверяют информацию о случаях нарушения режима прекращения огня. Для этого на Восток Украины прибыли около 60 специалистов, и ОБСЕ нанимает дополнительных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай каждый день созванивается со своей семьей. В поселке Бельводск, недалеко от Луганска, у него остались самые близкие: мама, жена и четырехлетняя дочка. Девочка каждый день в детский сад берет с собой бутылку воды и буханку хлеба. Это на всякий случай. Но 8 сентября утром жители этого небольшого городка узнали, что ночью армия должна покинуть их населенный пункт.

Николай Бердник:

Я увидел то, что многие за всю жизнь не видели: и оружие, и бронетехнику. Это очень страшно.

Уже третий день Украина живет по мирному плану. Без бомбежек, перестрелок и бесконечных сообщений о раненых и погибших. И у простых украинцев появилась надежда, что это станет нормой их жизни. Мирный план, принятый в Минске, как знак, что лед тронулся.

Жители Украины:

— Рассчитываем на лучшее. Чтобы был мир, чтобы не стреляли, чтобы дети не гибли.

— Мы надеемся жить в Украине, мирной Украине.

— Очень хочется верить и надеется, что так оно и будет, что это правда. И на этом все закончится, все эти мучения и весь этот ужас, который каждый день переживается.

Несмотря на перемирие, с юго-востока Украины периодически поступают сообщения о перестрелках. Но стычки локальные, подробностей практически никаких, и кто стоит за инцидентами неизвестно. Ни силовики, ни ополченцы не берут на себя ответственность за происшествия. Экспертное сообщество говорит, что масло в огонь затухающей войны подливают радикальные группировки и те, кому мир на востоке Европы не выгоден.

Сергей Кизима, политолог:

Остается искать влиятельных могущественных игроков за пределами Евразийского континента. Среди таких игроков я могу назвать США. Все эти вот процессы ослабляют сразу всех потенциальных конкурентов США.

Все же в Украине — относительное затишье. И стороны приступили к выполнению основных пунктов их общего плана. 9 сентября продолжатся переговоры по дальнейшему обмену пленными. За время перемирия в Киев вернулись около 1200 бойцов украинской армии. По заявлениям представителей ОБСЕ, обмен заложниками может завершиться до конца этой недели.

Кай Виттруп, представитель ОБСЕ:

Мы должны понимать, что после того, как стороны подписывают соглашение о перемирии, всегда проходит какое-то время, пока приказ о мире пройдет все инстанции и дойдет до командиров на местах.

Именно ОБСЕ следит за выполнением мирного плана. На территории Украины находятся 250 наблюдателей этой организации. Кстати, в своем заявлении по итогам заседания контактной группы в Минске Президент Беларуси отметил, что это один из немногих случаев, когда ОБСЕ сыграло именно ту роль, для которой она и создавалась, сообщили в программе «24 часа» на сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Сергей Кизима, политолог:

Как отметил президент Республики Беларусь (достаточно недавно): ОБСЕ наконец-то сыграла хоть какую-то роль, чтобы оправдать свое название. К сожалению, за последние два с лишним десятилетия организация превратилась в не совсем, скажем так, участвующую серьезно в обеспечение мира и безопасности в Европе. Поэтому приятно все-таки, что усилиями и Беларуси, этой организации придали хоть какое-то позитивное значение для судеб Европы.