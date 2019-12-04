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Андрей Савиных: «Парламент должен уделять больше внимания диалогу с людьми»

04 декабря 2019 08:32
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Новости Беларуси. У нового депутатского корпуса Беларуси особая историческая миссия – быть сопричастными к определению путей развития нашей страны на ближайшие 4 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Динамично меняющийся мир, появление новых угроз – все это требует современных подходов в работе законодателей.

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Андрей Савиных: «Парламент должен уделять больше внимания диалогу с людьми»-1

Андрей Савиных: «Парламент должен уделять больше внимания диалогу с людьми»-3

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам надо сделать очевидный акцент на ускорение процессов развития, на модернизацию нашего общества. Это касается и сферы экономики, это касается и социальной сферы. Особенно таких сфер, как образование и здравоохранение. Движение в этом направлении мне видится главной задачей нового парламента. При этом не нужно забывать, что важным элементом законотворческой деятельности является формирование общественной поддержки этих законов. Это значит, что парламент должен уделять больше внимания диалогу с людьми.

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# Закон # Андрей Савиных # Фотофакт

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