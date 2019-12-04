Юрий Прокопов: «Мы хотим сосредоточиться на том, какие задачи стоят перед парламентом седьмого созыва»

Новости Беларуси. Экспертная среда. Не только по названию дня недели, но и по составу участников. Белорусский институт стратегических исследований и БЕЛТА запустили совместный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате круглого стола участники обмениваются мнениями по общественно значимым проблемам. Поводом для первой дискуссии стала главная политическая тема уходящего 2019 года – «Парламент VII созыва: задачи законодательной ветви власти».

Юрий Прокопов, заместитель директора Белорусского института стратегических исследований:

Мы хотим сосредоточиться на том, какие задачи стоят перед парламентом седьмого созыва – горизонты планирования, стратегия развития. Ведь именно на этот состав парламента придется время, когда страна будет решать задачу 5-летнего планирования, программу социально-экономического развития.

Возможно, страну ждут какие-то другие изменения. Какие законодательные акты ей нужны, чтобы удовлетворять интересам и запросам общества?

Какие вопросы рассмотрят депутаты Палаты представителей шестого созыва на заключительном заседании