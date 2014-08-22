Александр Лукашенко: Агроэкотуризм поможет реанимировать «неперспективные» деревни

Новости Беларуси. Агроэкотуризм поможет реанимировать «неперспективные» деревни, считает Александр Лукашенко. Об этом глава государства заявил, посещая усадьбы в Воложинском районе Минской области.

Президент, осмотрев два хозяйства, отметил, что в перспективе владельцы подобных усадеб могут стать фермерами. Благодаря государственным преференциям за последние 6 лет число агроусадеб Беларуси выросло в 10 раз.

Встречать гостей для супругов Чехович стало привычным делом. Гостеприимство для Валерия и Елены – уже работа. В агротуризме они с 2007 года. Но такой вип-гость у них впервые. Александр Лукашенко вспоминает, как активно продвигал эту идею – создание агроусадеб.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В свое время я так активно подталкивал людей, чтобы занимались этим. Думал, может быть, не то сделали, людей не туда направили. А, с другой стороны, я хочу, чтобы, вы правильно сделали, что на месте кто-то где-то жил, уже место обжитое. Есть у нас очень много деревень. Такие раньше называли неперспективные, а то еще типа хуторов, вы правильно сказали. Помните этот проект: вокруг Беловежской пущи построили объездную дорогу. Вот я летал сейчас, на запад, посмотрел: в идеальном состоянии дорога. И там, как у вас съезд от этой дороги, 100-200 метров, а где-то, может, и километр съезд, и деревушка уже зачахла. Но там живут 5-7 человек. Есть еще старики такие крепкие. Почему человеку, который там вырос, или просто бизнесмену, или просто желающему возле этой дороги, на съезде, точно как у вас, не построить агроусадьбу?

Я хочу реанимировать этим наши деревеньки. А то агрогородки мы построили, это хорошо, это, считай, будущий город, а вот эти деревни, хутора надо поднять, насколько это возможно. Это моя была идея. И многие наши бизнесмены, богатые люди уже отозвались на это.

В 2006 году был принят специальный указ для поддержки агроэкотуризма. Это позволило многим сельским жителям получать стабильный доход.

Появились новые рабочие места в деревнях. А тех, кто взялся за организацию подобных усадеб, освободили от налогов. С них раз в год берут сбор в размере базовой величины.

В итоге за последние шесть лет количество агроусадеб в Беларуси увеличилось в 10 раз.

Валерию Чеховичу 5-процентный кредит позволил выстроить свою – «Михалово».

Валерий Чехович, хозяин агроусадьбы «Михалово»:

Сложно было начинать, как любую новую деятельность. В принципе, загружена постоянно, но бывают месяцы-провалы и когда ажиотаж очень большой (предновогоднее, посленовогоднее время, май, летние месяцы).

В эти дни в усадьбе «Михалово» гостят семьи двух сестер – Инги и Олеси. Так случилось, что живут одна в Украине, другая – в России. Но встретились именно на Воложинщине. Еще и друзей привезли. За встречу решили организовать нехитрый стол – как тут без украинского сала.

Турист:

Мы встречаемся здесь, в Минске, и буквально через пару дней приезжают президенты России, Украины, Беларуси и будут встречаться тоже здесь. Поэтому я думаю, что все должно быть положительно. И дай Бог, что все будем жить дружно, мирно.

Кстати, в такой компании о политике говорят немного, больше делятся семейными новостями. Для Саши и Инги из под Днепропетровска это вовсе первая поездка в Беларусь. Не все еще видели, но впечатления имеются.

Александр Шевоцов, турист (Украина):

Дороги – обалдеть. Это самое первое. И люди доброжелательные.

Чаще всего за сельской романтикой приезжают именно россияне, украинцы, прибалты. Для них здесь не только отдых в живописном месте, но рыбалка, охота, экскурсии.

Чтобы удивить катанием на лошадях или необычным музыкальным вечером, возят туристов в соседние усадьбы. Только на Воложинщине их почти 30.

Специалисты называют это агротуристическим кластером – в Беларуси их уже больше 20. А люди говорят просто: это особая аура сельских мест. Только тот факт, что кредиты, взятые на развитие усадеб, возвращаются вполне стабильно, говорит о прибыльности таких проектов.

Александр Лукашенко:

Самое главное для нас – здесь формируется целая когорта собственников. Это же его личное, частное. И это же не то, что у кого-то отобрали, поделили и появилась частная собственность. А это люди, которые своими ручками это все создали. И дай Бог, слава богу, что такие люди есть. И чем больше таких будет, тем крепче независимость страны будет.

Глава государства видит в хозяевах таких усадьб не просто владельцев семейного дела. Развивая свои хозяйства, а многие держат живность или возделывают земли, они могут стать настоящими фермерами.

Александр Лукашенко:

Люди хотят – надо их поддержать. У нас есть банк, которому поручено финансово поддерживать таких людей. Хотят они – пожалуйста. Но надо помнить, что это только начало. Дальше должен отсюда еще сформироваться фермер. И мы не должны жалеть эту землю ему отдать. Но под ответственность, что это сельхозназначение, что он здесь вырастит три коровы, которые будут давать не три тысячи или четыре, как у тебя, в Минской области, а будут 12 тысяч удоя. И сегодня молоко вези не хочу.

Александр Лукашенко прошелся по усадьбе. Посмотрел, в каких условиях живут агротуристы.

Редко, но приезжают в эти места гости из далеких уголков мира: Новой Зеландии, Австралии, Филиппин. Беларусь как транзитное государство может зарабатывать на услугах гостеприимства приличные деньги.

Общаясь с супругами Чехович и чиновниками, президент затронул тему развития придорожного сервиса.

Александр Лукашенко:

Нам не надо в чистом поле сегодня, на дорогах строить этот сервис. Ни в коем случае. Потому что я изучил уже, все дороги проехал сам: на каждой дороге через 35-50 км у нас районные центры. И давайте привязывать к этой инфраструктуре, прямо на этой дороге, в районных центрах, привязывать эти точки отдыха, обслуживания, СТО, ПТО, заправки и так далее. Что такое 35 км? Проскочил. А чаще не надо. Они не будут заняты. А если уже займем в районных центрах и этим самым поднимем районные центры, тогда будем уже строить на обочинах где-то. Понимаете о чем речь? Поэтому нам не надо создавать на голом месте, тянуть туда инфраструктуру и создавать какую-то инфраструктуру для проезжих. Надо использовать существующие поселки и районные центры.

Метров 100 пришлось пройти вип-персонам, чтобы оказаться в усадьбе по соседству с простым и забавным названием «Кони-пони».

Для предпринимателя Александра Столярского это стало возвращением в родные места. Он организовал агроусадьбу и стал разводить лошадей. Гостей могут прокатить на пони и попотчевать блюдами белорусской кухни. Да и вообще можно устроить настоящий праздник.

Незатейливая песня под аккордеон стала настоящим гимном сельского туризма. В ней только один призыв: «Отдыхайте в деревне!» Было заметно, что задорное выступление ретро-бэнда президенту по душе.

Пользуясь случаем, хозяева усадеб поблагодари главу государства за поддержку агротуризма в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, если бы у нас отдача у всех от таких указов, так это счастье. Главное, что в вас вложенные деньги, руководитель банка говорит, они возвращают. 24 млн всего просрочено, задолженность. Но это ничто. Поэтому вы взяли деньги – вы вернули деньги. Поэтому что тут, это я вас должен благодарить, что вы спасаете Беларусь. Угробим вот это – страны не будет. Мы же все оттуда, славяне, все оттуда, все же от земли, от села. У нас же нет, в третьем поколении все деревенские. Это уже мы, наши дети к городу пристаканились. А деревенские. Да и в войну повыбивали все в городе. Деревня спасла страну. Поэтому спасибо вам за то, что вы откликнулись. Я думал, что люди не очень-то развернуться, не пойдут. А вы еще не пожалеете. Беларусь сейчас нам надо думать, как оградить от даже нормальных людей, которые сюда ринулись с Запада и из России особенно. Все хотят тишины, все люди устали от гвалта, от войн, даже просто от суеты. И Беларусь, так оказалось, что более тихое место. Поэтому то, что вы застолбили себе здесь уже вот такую красоту, вы будете только радоваться.

Уже напоследок Александр Лукашенко сказал хозяевам, что найдет время не просто для рабочего визита, но и для отдыха в агроусадьбах Воложинского района.