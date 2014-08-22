Ситуация в Украине 22 августа

Новости Украины. Российский гуманитарный конвой выстроился у контрольно-пропускного пункта «Донецк» на досмотр. После того как таможенные формальности завершатся, колонна отправится в пункты назначения. Российские пограничники вместе с украинскими коллегами уже проверили часть машин. Всего 21 августа около 70 грузовиков подошли к пункту пропуска «Донецк», там они ждут своей очереди. Красный Крест подтверждает, что в Луганске ситуация непростая, и груз нужно доставить как можно скорее.

Украинская армия ближе к ночи возобновила обстрел Донецка. А ополченцы взяли под контроль населенные пункты Петровское и Мануиловка. В плен попали 13 украинских военных, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 13.30 22.08.2014

Российские и украинские таможенники закончили оформлять гуманитарный груз для Донбасса. 32 КамАЗа из состава колонны уже въехали на территорию Украины. Для жителей, пострадавших в результате боевых действий районов, везут медикаменты, продукты питания, энергооборудование.

Украинские силовики продолжают обстрелы городов и сел на юго-востоке Украины. За последние сутки боевые действия шли в пригородах и на окраинах Донецка и Луганска, а также в Иловайске, Горловке и Макеевке. Есть жертвы среди мирного населения. В одном из районов ополченцы уничтожили танк и три автомобиля с боеприпасами, принадлежащих украинской армии.