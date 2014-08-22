Новости Беларуси. Торговый конфликт между Украиной и Беларусью исчерпан. Об этом заявили в МИД Беларуси. Напомним, с мая 2014 года Беларусь ввела лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенной тройки. А с июня — отдельных видов макаронных и кондитерских изделий, а также цемента и стекла. Все эти меры носили временный характер. Уже в конце июля белорусское правительство отменило данные ограничения для стран — членов договора о зоне свободной торговли, в том числе и для Украины. А та, в свою очередь, сняла спецпошлины на белорусские товары, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Игорь Назарук, директор Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Республики Беларусь:

Лицензия никоим образом нами не рассматривалась и далее не будет рассматриваться как мера, которая является запретительной и ограничительной. Мы привели конструктивную работу с украинской стороной. В результате с 19 августа, 00 часов 19 августа, какие-либо взаимные меры, ограничивающие доступ товаров во взаимной торговле сняты.