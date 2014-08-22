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Беларусь не впустила из Литвы фуры с плодоовощной продукцией

22 августа 2014 11:10
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Новости Беларуси. Беларусь не впустила из Литвы фуры с плодоовощной продукцией. Фитосанитарная служба только за одни сутки дала отказ девяти машинам. К слову, у одного из большегрузов вообще не было сертификата, остальные следовали с нарушением международного стандарта по фитосанитарным нормам.

Напомним, после  того, как Россия ввела ограничения на ввоз в страну продукции из ряда государств, фитосанитарная сертификация транзитных грузов из Европы лежит на Беларуси, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 

Алексей Богданов,  начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Любой груз должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, в котором указана страна происхождения. Мы видим, откуда идет груз, чтобы контролировать подсанкционные страны. Все наши  договоренности, которые достигнуты с нашими партнерами в Российской Федерации соблюдаются безукоризненно. Постоянно фитосанитарные службы, ветеринарные, таможенные отслеживают ситуацию на внешних границах в пунктах пропуска нашей страны и не допускают подсанкционные грузы на территорию нашей страны.

# Пункты пропуска на границе Беларуси # Алексей Богданов

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