Новости Беларуси. Беларусь не впустила из Литвы фуры с плодоовощной продукцией. Фитосанитарная служба только за одни сутки дала отказ девяти машинам. К слову, у одного из большегрузов вообще не было сертификата, остальные следовали с нарушением международного стандарта по фитосанитарным нормам.

Напомним, после того, как Россия ввела ограничения на ввоз в страну продукции из ряда государств, фитосанитарная сертификация транзитных грузов из Европы лежит на Беларуси, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Любой груз должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, в котором указана страна происхождения. Мы видим, откуда идет груз, чтобы контролировать подсанкционные страны. Все наши договоренности, которые достигнуты с нашими партнерами в Российской Федерации соблюдаются безукоризненно. Постоянно фитосанитарные службы, ветеринарные, таможенные отслеживают ситуацию на внешних границах в пунктах пропуска нашей страны и не допускают подсанкционные грузы на территорию нашей страны.