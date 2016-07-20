Президент Беларуси выразил заинтересованность в сотрудничестве с китайской корпорацией «CITIC Group»

Новости Беларуси. Беларусь и китайская государственная корпорация «CITIC Group» планируют реализовать новые проекты. О взаимных интересах говорили сегодня во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с главой компании Ван Цзюном.

Успешный опыт сотрудничества Минска с этой корпорацией уже есть. Прежде всего, это строительство трёх цементных заводов. Сейчас создаётся предприятие по производству легковых автомобилей и ведётся модернизация Оршанского льнокомбината.

Семь лет подряд «CITIC Group» входила в «Топ-500» крупнейших компаний в мире, а в прошлом году заняла в этом рейтинге 186 позицию. В настоящее время компания реализует проекты не только в Китае. Их общая стоимость около 40 миллиардов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, сколько много мы вместе сделали здесь, в Беларуси. Ваша компания является одной из крупнейших в мире. И мне доставляет большое удовольствие сотрудничество с такой компанией, как ваша. Вы знаете о стратегическом характере взаимоотношений Китайской Народной Республики и Беларуси. И работа вашей компании в Беларуси органично вплетается в ткань этих отношений.

В ближайшее время (скорее всего, в сентябре) мы проведём переговоры на высшем уровне в Пекине, с моим коллегой Си Цзиньпином. У нас есть обширная повестка дня, много вопросов, которые мы должны согласовать и решить.

Я не скрою, что мы очень рассчитываем, что к этому времени в переговорах с вашей компанией наши министерства, ведомства, наши предприятия, холдинги, найдут не только темы для переговоров, но и подготовят проекты серьёзных документов по реализации серьёзных проектов в двух странах. Прежде всего – в Беларуси.

С участием «CITIC Group» также планируется создать в нашей стране первый межгосударственный инвестиционный фонд. О реализации беспрецедентного проекта договорились в правительстве. Меморандум о его создании подписан между Министерством финансов и крупной китайской компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ван Цзюн, глава корпорации «СИТИК Групп» (Китай):

Я думаю, что этот фонд будет полезен для открытия возможности в реализации проектов в производственной сфере. В том числе – по созданию производства глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.