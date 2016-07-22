Белорусские миротворцы провели тактические учения под Витебском

Новости Беларуси. Под Витебском прошли тактические учения миротворческой роты. Военнослужащие отработали вопросы создания буферных зон, разъединения условных конфликтующих сторон, а также порядок сопровождения колонн с гуманитарными грузами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое занятие белорусской миротворческой роты имеет свой сценарий, основанный на реальной международной практике. По замыслу нынешних учений, контингент «голубых касок» призван стабилизировать обстановку в зоне конфликта двух стран.

Для солдат и командиров маневры стали подготовкой к предстоящему международному учению «Нерушимое братство – 2016», которое пройдет на территории Беларуси.

Дмитрий Рябихин, руководитель ротного тактического учения:

Цель данного учения – совершенствовать одиночную подготовку военнослужащих, проверить слаженность подразделения и готовность его непосредственно к выполнению задач. Все задачи, которые выполнялись, а они были отчасти новые, и подразделение показало, что они отрабатывались в полном объеме. И тот этап подготовки, который прошел перед учением, был качественно проведен.

Игорь Мелашенко, командир миротворческого отделения:

Миротворческие силы актуальны в любой стране. Пока белорусский контингент не выезжал никуда, но мы в готовности продемонстрировать свои способности.