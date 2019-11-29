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Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию: какая программа визита

29 ноября 2019 14:25
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает пресс-служба главы государства, в Белграде Александр Лукашенко проведет переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. Ожидается, что особое внимание президенты уделят экономическим вопросам: среди тем – увеличение товарооборота, возможность создания совместных производств и запуск взаимных инвестиционных проектов.

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Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.

Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию: какая программа визита-1

Программой визита также предусмотрена встреча Александра Лукашенко с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны. В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов и соглашений.

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Последний раз президенты Беларуси и Сербии виделись в июне 2019 года: Александр Вучич прилетал в нашу страну на II Европейские игры. Добавим, Минск и Белград серьезное внимание уделяют сотрудничеству. На начало года показатели взаимной торговли демонстрировали рост. Товарооборот за январь-апрель превысил 59 миллионов долларов, увеличившись на 48 %. В Сербии действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ, ведется работа по созданию совместного производства комбайнов «Гомсельмаш». Реализуется ряд других проектов.

# Беларусь-Сербия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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