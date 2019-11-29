Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию: какая программа визита

Новости Беларуси. Президент Беларуси 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает пресс-служба главы государства, в Белграде Александр Лукашенко проведет переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. Ожидается, что особое внимание президенты уделят экономическим вопросам: среди тем – увеличение товарооборота, возможность создания совместных производств и запуск взаимных инвестиционных проектов.

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу

Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.