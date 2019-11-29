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Александр Лукашенко – Станиславу Засю: «Вы побывали на открытых заседаниях ОДКБ, увидели всю эту кухню»

29 ноября 2019 14:07
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Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь будет председательствовать в Высшем Госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, с 1 января представитель Беларуси – Станислав Зась – приступит к исполнению обязанностей госсекретаря ОДКБ. С ним Александр Лукашенко провел встречу сегодня, 29 ноября.

Обсуждены вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совета безопасности Беларуси. Александр Лукашенко поинтересовался также, кого предлагается назначить на должность государственного секретаря Совбеза.

Александр Лукашенко – Станиславу Засю: «Вы побывали на открытых заседаниях ОДКБ, увидели всю эту кухню»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы побывали на открытых заседаниях ОДКБ, увидели всю эту кухню, познакомились со всеми президентами вплотную, увидели их позиции, что касается оборонительного нашего Союза. Поэтому, в принципе, напутствовать вас мне нет смысла – мы уже не единожды об этом говорили.

Александр Лукашенко – Станиславу Засю: «Вы побывали на открытых заседаниях ОДКБ, увидели всю эту кухню»-4

Поэтому с вами прежде всего хотел бы обсудить вопросы дальнейшего функционирования госсекретариата Беларуси. Ваша точка зрения, ваши предложения, кто возглавит госсекретариат – какие у вас видения? Может быть, какие-то проблемы вы видите? Может, реформировать надо госсекретариат? Меня больше интересует сейчас тема будущей работы секретариата Совета безопасности Беларуси.

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# ОДКБ # Александр Лукашенко # Станислав Зась # Фотофакт

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