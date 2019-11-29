Александр Лукашенко – Станиславу Засю: «Вы побывали на открытых заседаниях ОДКБ, увидели всю эту кухню»

Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь будет председательствовать в Высшем Госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, с 1 января представитель Беларуси – Станислав Зась – приступит к исполнению обязанностей госсекретаря ОДКБ. С ним Александр Лукашенко провел встречу сегодня, 29 ноября.

Обсуждены вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совета безопасности Беларуси. Александр Лукашенко поинтересовался также, кого предлагается назначить на должность государственного секретаря Совбеза.