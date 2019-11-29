Марзалюк: «Людзі, якія паўцякалі з краіны, якія не маюць ні радзімы, ні сцяга, свечку ў нашай вазніцы папраўляць не будуць»

О том, как проходила избирательная кампания-2019, рассказали в программе «Специальный репортаж». Оскорбления сыпались в адрес народных избранников. Особенно не стеснялись «бомбить» Игоря Марзалюка. Понятное дело, харизматичный конкурент.

Игорь Марзалюк, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Гэта не спрэчка па палітычных меркаваннях. Вы мяне можаце не любіць, можаце любіць. Гэта ваша асабістая справа. У вас могут быць іншыя палітычныя погляды. Вы можаце не падзяляць мае палітычныя погляды ўвогуле. Гэта ваша права. Я гатовы, як казаў Вальтэр: мне не падабаецца Ваша меркаванне, но я гатовы, што называецца, жыццем ахвяраваць за тое, каб вы маглі выказацца. Выказвайцеся! Але ёсць рэчы, якія катэгарычна забаронены, якія табуіраваны: не пераходзіць на асобу і не рабіць пагроз. Пагрозы жыццю, пагрозы асабістай рэпутацыі чалавека – гэта самае мярзотнае, што толькі можна ўявіць.

Евгений Пустовой, СТВ:

Эмоции, характерные для нормальных патриотов, оппозиционеры попытались высмеять. В прямом эфире помахали платочком. Но такие жесты разве что украшали тургеневских гимназисток. А может электорат не понял тонкий намек уходящей натуры – прощание в очередной раз с рухнувшими амбициями.