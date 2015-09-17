Александр Лукашенко 18 сентября намерен посетить второй форум регионов России и Беларуси в Сочи

Новости Беларуси. Высокий статус второго форума регионов России и Беларуси подчеркивает личное участие в нем президентов двух стран. Крупнейшую переговорную площадку 18 сентября намерен посетить Александр Лукашенко. Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщил председатель Верхней палаты белорусского Парламента Михаил Мясникович.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение», автор и ведущий программы «Картина мира»:

Ведь не только вы, Валентина Матвиенко участвуете в форуме. Президенты участвуют в форуме. Тоже подчеркивает статус.

Михаил Мясникович, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, мы очень волнуемся. И мы старались, что называется, не ударить лицом в грязь с теми предложениями, с которыми приехали, и с выставкой, и с ярмаркой. И, безусловно ждем, завтра президенты будут выступать. И я уверен, они подарят очень интересные идеи, предложения и, безусловно, поставят задачи. Поэтому это уже принципиально новый уровень. Не местечковый, что собрались, поговорили. Это уже выстроенная система, причем под кураторством президента.

Полную версию интервью смотрите в программе «Картина мира с Юрием Козиятко». Она выйдет в эфир в эту субботу на телеканале РТР-Беларусь в семь вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.