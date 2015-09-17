Форум регионов Беларуси и России открывается 17 сентября в Сочи

Новости России. Единая промышленная политика и новые точки соприкосновения. В Сочи 17 сентября открывается форум регионов Беларуси и России. Второй по счету в истории двух государств он собрал представителей деловых кругов самого высокого уровня.

Участие в форуме примет и президент Беларуси. С рабочим визитом в Российскую Федерацию Александр Лукашенко прибыл еще в минувший вторник.

Как ожидается, на форуме регионов в Сочи будет заключено более 120 новых соглашений. Свою продукцию ведущие компании нашей страны представят на масштабной ярмарке производителей, которая откроется уже через полчаса. В основе экспозиций – инновационные, научные разработки, перспективные совместные проекты, примеры промышленной кооперации в рамках программ Союзного государства. С каждым годом экономический и политический союз Беларуси и России становится все крепче. И, по мнению экспертов, нынешний форум станет площадкой для укрепления всестороннего сотрудничества между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.