Новости России. Рубежи Союзного государства под надежной защитой. На полигонах Российской Федерации завершилось совместное учение «Щит союза-2015».

Воинские контингенты Беларуси и России на практике отработали вопросы обороны, а также обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований. Масштабные маневры собрали более 8 тысяч военнослужащих двух государств, в учениях были задействованы десятки самолетов и вертолетов, около 400 единиц боевой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

По практическим действиям войск я вам могу сказать, что разницы между действиями военнослужащими Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Беларусь практически видно никакой не было. Задачи выполнены с самыми высокими оценками. Навык, который получили войска в ходе этого совместного учения, послужит в дальнейшем нашей боевой подготовке обоих государств.