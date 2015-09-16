Военные учения «Щит Союза – 2015» завершены

Новости Беларуси. Смотром войск и поощрением отличившихся военных 16 сентября завершилось совместное учение «Щит Союза – 2015».

На протяжении недели воинские контингенты Беларуси и России демонстрировали слаженность действий и обороноспособность. Всего в учении принимало участие более 8 тысяч военнослужащих двух государств, десятки самолётов и вертолётов и порядка 400 единиц боевой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Мы с Российской Федерацией – Союзное государство. И защищать свои границы, свою территорию необходимо совместными усилиями. А для того, чтобы защищать, нужно уметь это делать. Учения любого рода, особенно такие, как в этом году – совместные оперативные учения, позволяют выполнить весь комплекс и оперативных, и тактических задач.