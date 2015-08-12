Новости Беларуси. Инициативные группы трех потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси преодолели рубеж в 100 тысяч подписей. В лидерах – инициативная группа Александра Лукашенко. Руководитель его инициативной группы сообщил, что на сегодня собрано более 900 тысяч подписей. Речь об этом шла во время поездки Михаила Орды в Гродненскую область. Здесь председатель Федерации профсоюзов отметил молодых комбайнеров, для которых уборочная-2015 стала первой в жизни.

Комбайнеры:

Коплю на свадьбу, хочу жене купить кольцо с бриллиантом.

Хочу себе купить автомобиль.

У каждого из компаньонов свои планы на жатву. Вернее, на результат уборочной. Молодой экипаж не на камеру признается, что стать лидерами совсем не рассчитывали. Алексей впервые участвует в уборочной, а Сергей – впервые за старшего. Но молодые комбайнеры намолотили тысячу тонн зерна и вышли на первое место в своем хозяйстве. Поздравить победителей приехал и председатель Федерации профсоюзов Беларуси.

В Гродненской области уже намолочено более миллиона тонн зерна. Но жатва еще не закончена, в полях кипит работа.

Тем временем работа идет и на предвыборном поле. Активисты продолжают сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты. Этот этап кампании продлится до 21 августа.

Михаил Орда возглавляет инициативную группу Александра Лукашенко. Журналисты не упустили возможность поинтересоваться, какой урожай подписей собрали активисты.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, руководитель инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

На сегодняшний день за Александра Григорьевича, за выдвижение его кандидатом в Президенты Республики Беларусь собрано более 900 тысяч подписей граждан. По той динамике, которую мы видим, к концу недели за Александра Григорьевича будет собрано более 1 млн подписей.

Чтобы пройти в следующий этап избирательной кампании и официально претендовать на высший пост в стране, потенциальным кандидатам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей. Инициативные группы троих выдвиженцев уже перешагнули этот рубеж. До сих пор журналистам не удалось узнать результаты Жанны Романовской.

Тем временем за круглым столом переговоров звучат актуальные экономические вопросы. Маркетинг, ставка на молодежь, заработная плата и условия труда. Руководство, рабочие и профсоюзный актив обсуждают, как оптимизировать работу одного из крупнейших предприятий Лиды.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, руководитель инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

Сегодня в складывающейся ситуации нам крайне важно находить новые рынки сбыта. Государством много делается, уже много сделано для этого, чтобы нам новые рынки нарабатывать для продажи, для реализации своей продукции. Но в складывающейся ситуации, если хотите, нужен более настойчивый и более агрессивный маркетинг.

Завод может выпускать более тысячи комбайнов в год. Но сегодня он работает не в полную силу. В первую очередь это результат нестабильной экономической ситуации в России и Украине. Эти страны были основными экспортными партнерами предприятия. Главное в такой ситуации, считают на заводе, сохранить коллектив и продумать маркетинговую стратегию.

Чеслав Якубашко, директор ОАО «Лидагропроммаш»:

Это время не так долго продлится. Не в этом году, но в следующем, я думаю, мы опять восстановим свои рынки в Российской Федерации, найдем новые рынки сбыта в других странах. Коллектив, который сегодня работает, настроен оптимистично.

Уже сейчас завод готовится к поставкам комбайнов в Чехию. Есть интерес со стороны бизнесменов Словакии и Молдовы. На предприятии осваивают и новые виды техники.

А тем временем молодой экипаж комбайнеров ждет появления новых белорусских машин в поле. У лидеров этой уборочной созрели большие планы уже на следующую жатву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.