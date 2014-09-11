США дали положительную оценку согласию Беларуси о проведении в Минске встречи по решению украинского конфликта

Новости Беларуси. Соединенные Штаты Америки дали положительную оценку согласию Беларуси о проведении в Минске встречи по решению украинского конфликта. Об этом 10 сентября в Минске заявил заместитель помощника госсекретаря США по демократии, правам человека и труду Томас Мелиа.

В эти дни в Минске находится межведомственная делегация Соединенных Штатов. Переговоры прошли в МИД, Минобороны и Министерстве образования нашей страны. Стороны договорились о продолжении диалога для обеспечения дальнейшей нормализации отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.