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США дали положительную оценку согласию Беларуси о проведении в Минске встречи по решению украинского конфликта

11 сентября 2014 06:56
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Новости Беларуси. Соединенные Штаты Америки дали положительную оценку согласию Беларуси о проведении в Минске встречи по решению украинского конфликта. Об этом 10 сентября в Минске заявил заместитель помощника госсекретаря США по демократии, правам человека и труду Томас Мелиа.

В эти дни в Минске находится межведомственная делегация Соединенных Штатов. Переговоры прошли в МИД, Минобороны и Министерстве образования нашей страны. Стороны договорились о продолжении диалога для обеспечения дальнейшей нормализации отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-США

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