МИД Беларуси: Переговоры с Россией о введении единой визы не ведутся

Новости Беларуси. Министерства иностранных дел Беларуси и России в настоящее время не ведут переговоры о введении единой визы. Об этом заявили 11 сентября во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

О том, что такой своеобразный «шенген» в рамках двух стран может появиться, накануне сообщил госсекретарь союзного государства Григорий Рапота. Предполагается, что плюсом это будет как для туристических, так и бизнес-маршрутов.

Тем не менее пока, по информации МИД нашей страны, новое белорусско-российское соглашение не обсуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

При высокой степени интеграции Беларусью и Россией успешно проводится скоординированная визовая политика. И степень координации наших действий постоянно растет. Мы над этим работаем. Что же касается облегчения поездок туристов, представителей деловых кругов, соответствующая работа ведется нами целенаправленно и достаточно успешно, в том числе вместе с нашими российскими партнерами. Сошлюсь в качестве примера на организованное совместными усилиями посещение чемпионата мира по хоккею в Беларуси большим количеством зарубежных болельщиков.

Один из вопросов, прозвучавших на брифинге, коснулся и предстоящего заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Журналистов интересовали сроки его проведения. Как заявили в МИД, на данный момент никакой информации от сторон не поступало. Но Беларусь как и прежде готова предоставить все условия для успешных переговоров в Минске.