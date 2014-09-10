Стратегию развития Беларуси до 2030 года 10 сентября обсуждают в Правительстве Беларуси

Новости Беларуси. Стратегию развития Беларуси до 2030 года в эти минуты обсуждают в Правительстве Беларуси. Ее подготовили ученые Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве приоритетных направлений значатся энергетика, бизнес, экономика, наука, инновации, человеческий капитал и культура.

Комиссию, которая обсудит стратегию долгосрочного развития нашей страны, возглавил премьер-министр Михаил Мясникович. В ее состав вошли ученые, руководители, специалисты отдельных госорганов, ключевых предприятий, а также бизнес-сектора. Подключены к обсуждению и молодые ученые.

Результаты работы комиссии впоследствии будут доложены президенту Беларуси.

Владимир Гусаков, Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы полагаем, что все больший и больший удельный вес должны занимать, например, нанотехнологии и наноматериалы, биотехнологии, космические технологии, атомная энергетика. Если сегодня это занимает в валовом внутреннем продукте, может, долю процента, в перспективе, как в других странах, это должно доминировать при формировании валового внутреннего продукта.