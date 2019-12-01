Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Новости Беларуси. Саммит Организации Договора о коллективной безопасности на неделе принимал Бишкек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Страны-участницы: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия (то есть весь Евразийский экономический союз) и Таджикистан. О чем говорили лидеры? Безопасность – тема номер один. Причем далеко не первый день, месяц и даже год. Мир лихорадит, угрозы появляются как грибы после дождя, каждый день рискуя принять глобальный масштаб. И потому констатировать проблему – дело важное, с этим уже более-менее справились. Теперь дело за мирными инициативами, которые помогут ее решить.

Сразу несколько тем на саммите озвучил Александр Лукашенко: как то принятие многосторонней политической Декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, организация полномасштабных переговоров по аналогии с хельсинкскими. Подробности мероприятия – в материале Екатерины Жиляниной.

Саммит ОДКБ прошел за закрытыми дверями. Публично участники сделали лишь несколько заявлений. Настолько серьезными и секретными были темы, которые обсуждали в Бишкеке. Совместные производства и взаимные поставки. Чем экономики Беларуси и Кыргызстана интересны друг другу По итогам заседания Совета коллективной безопасности принято решение более тесно сотрудничать с другими международными организациями, выработаны дополнительные механизмы, чтобы стабилизировать ситуацию в мире и регионе.

Александр Лукашенко выдвинул инициативу прямого и равноправного диалога с НАТО. Военный блок как раз разворачивает свои силы, в том числе из США, на наших границах. Из года в год усиливает присутствие в Восточной Европе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня на фоне разрушения механизма контроля над вооружениями мы фиксируем поэтапное наращивание военных потенциалов, расширение военной инфраструктуры в Европейском регионе. По сути, речь идет об открытой, а главное безосновательной милитаризации западных рубежей зоны ответственности ОДКБ.

«Хельсинки-2», декларация о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе – белорусские инициативы широко обсуждают в международных форматах. Это возможный выход из тупика глобального напряжения. Оно усиливается обостряющимся противостоянием сверхдержав, незатухающими локальными конфликтами.

Есть такие и в зоне ответственности ОДКБ. Это Украина, это таджико-афганская граница. На саммите обсудили, а главное приняли ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию в приграничье Таджикистана. Впрочем, миру нужны более масштабные решения, чтобы прекратить гонку вооружения и запустить миротворческий диалог.

В итоговом заявлении участники саммита выразили тревогу: ситуация в сфере международной безопасности ухудшается. Правовые механизмы ее поддержания слабеют. В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали То есть риски и угрозы растут. ОДКБ призывает все страны объединиться и вместе выстроить новую систему международной безопасности, договориться о контроле над вооружениями, позаботиться о разоружении и нераспространении оружия. Объединиться в борьбе с терроризмом и другими современными угрозами. По инициативе Беларуси юридически оформили статусы «Партнер организации» и «Наблюдатель при ОДКБ». Намерены тесно сотрудничать с ООН. Согласована дорожная карта по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность Организации Объединенных Наций. Подписан план коллективных действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы. Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке Кроме военных и политических вызовов (а это и санационная политика, торговые войны, внешнее вмешательство в дела суверенных государств) обсудили не менее опасные угрозы: терроризм, наркотрафик, нелегальную миграцию, киберпреступность. Ежегодные совместные опрации помогают пресекать преступные каналы. Но эффективность механизмов надо повышать. Сегодня в ОДКБ хорошо понимают, что без согласованных действий и четкой координации противника не победить. Соответствующие ведомства договариваются об объединении усилий: обмене опытом, научными разработками, кооперации производств.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Страны ОДКБ серьезно настроены на кооперацию военно-промышленного комплекса. Договариваются о тесном сотрудничестве предприятий в разработке, производстве, ремонте и модернизации техники. У Беларуси в настоящее время крепкие связи в этой отрасли налажены с Россией и Казахстаном.

В сфере информационных технологий тоже нужны свежие решения. Беларусь призывает сформировать пояс цифрового добрососедства. Привлекать новых союзников, чтобы разрядить напряженность в информационной сфере, установить общие правила поведения в виртуальном пространстве. Страны ОДКБ решили также усовершенствовать совместные учения. Обсудили план предстоящих в ближайшее время совместных действий.

Александр Лукашенко по итогам переговоров в Бишкеке отметил, что видит в ОДКБ потенциал для содействия стабилизации ситуации в мире.

Александр Лукашенко:

ОДКБ – одна из серьезных организаций, которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами. И информационными, и политическими, и дипломатическими, и военными. Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе» На все вызовы и угрозы, от гуманитарных катастроф до террористических атак и военных конфликтов, страны ОДКБ должны реагировать вместе. Совместными силами защищать суверенитет и мир в странах-участниках организации. То есть выступать единым кулаком в опасных ситуациях. И поиск единых подходов будет продолжаться.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Саммит ОДКБ, который прошел в Бишкеке, несомненно, для Республики Беларусь имеет историческое значение. Наша страна никогда не относилась к работе в организации формально. Многие инициативы, в том числе уже реализованные, были выдвинуты Республикой Беларусь. Вполне ожидаемо, что в этот раз глава государства выдал ряд важнейших инициатив, направленных на укрепление международной безопасности. Они уже получили высокую оценку экспертного сообщества. Одна из важнейших задач, которая будет стоять перед ОДКБ, – это выход на прямой диалог с Североатлантическим альянсом. Это одна из инициатив нашего главы государства.