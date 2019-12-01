Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Новости Беларуси. Саммит Организации Договора о коллективной безопасности на неделе принимал Бишкек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Саммит Организации Договора о коллективной безопасности на неделе принимал Бишкек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Страны-участницы: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия (то есть весь Евразийский экономический союз) и Таджикистан. О чем говорили лидеры? Безопасность – тема номер один. Причем далеко не первый день, месяц и даже год. Мир лихорадит, угрозы появляются как грибы после дождя, каждый день рискуя принять глобальный масштаб. И потому констатировать проблему – дело важное, с этим уже более-менее справились. Теперь дело за мирными инициативами, которые помогут ее решить.
Сразу несколько тем на саммите озвучил Александр Лукашенко: как то принятие многосторонней политической Декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, организация полномасштабных переговоров по аналогии с хельсинкскими.
Подробности мероприятия – в материале Екатерины Жиляниной.
Саммит ОДКБ прошел за закрытыми дверями. Публично участники сделали лишь несколько заявлений. Настолько серьезными и секретными были темы, которые обсуждали в Бишкеке.
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По итогам заседания Совета коллективной безопасности принято решение более тесно сотрудничать с другими международными организациями, выработаны дополнительные механизмы, чтобы стабилизировать ситуацию в мире и регионе.
Александр Лукашенко выдвинул инициативу прямого и равноправного диалога с НАТО. Военный блок как раз разворачивает свои силы, в том числе из США, на наших границах. Из года в год усиливает присутствие в Восточной Европе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня на фоне разрушения механизма контроля над вооружениями мы фиксируем поэтапное наращивание военных потенциалов, расширение военной инфраструктуры в Европейском регионе. По сути, речь идет об открытой, а главное безосновательной милитаризации западных рубежей зоны ответственности ОДКБ.
«Хельсинки-2», декларация о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе – белорусские инициативы широко обсуждают в международных форматах. Это возможный выход из тупика глобального напряжения. Оно усиливается обостряющимся противостоянием сверхдержав, незатухающими локальными конфликтами.
Есть такие и в зоне ответственности ОДКБ. Это Украина, это таджико-афганская граница. На саммите обсудили, а главное приняли ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию в приграничье Таджикистана. Впрочем, миру нужны более масштабные решения, чтобы прекратить гонку вооружения и запустить миротворческий диалог.
В итоговом заявлении участники саммита выразили тревогу: ситуация в сфере международной безопасности ухудшается. Правовые механизмы ее поддержания слабеют.
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То есть риски и угрозы растут. ОДКБ призывает все страны объединиться и вместе выстроить новую систему международной безопасности, договориться о контроле над вооружениями, позаботиться о разоружении и нераспространении оружия. Объединиться в борьбе с терроризмом и другими современными угрозами.
По инициативе Беларуси юридически оформили статусы «Партнер организации» и «Наблюдатель при ОДКБ». Намерены тесно сотрудничать с ООН. Согласована дорожная карта по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность Организации Объединенных Наций. Подписан план коллективных действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы.
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Кроме военных и политических вызовов (а это и санационная политика, торговые войны, внешнее вмешательство в дела суверенных государств) обсудили не менее опасные угрозы: терроризм, наркотрафик, нелегальную миграцию, киберпреступность. Ежегодные совместные опрации помогают пресекать преступные каналы.
Но эффективность механизмов надо повышать. Сегодня в ОДКБ хорошо понимают, что без согласованных действий и четкой координации противника не победить. Соответствующие ведомства договариваются об объединении усилий: обмене опытом, научными разработками, кооперации производств.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Страны ОДКБ серьезно настроены на кооперацию военно-промышленного комплекса. Договариваются о тесном сотрудничестве предприятий в разработке, производстве, ремонте и модернизации техники. У Беларуси в настоящее время крепкие связи в этой отрасли налажены с Россией и Казахстаном.
В сфере информационных технологий тоже нужны свежие решения. Беларусь призывает сформировать пояс цифрового добрососедства. Привлекать новых союзников, чтобы разрядить напряженность в информационной сфере, установить общие правила поведения в виртуальном пространстве.
Страны ОДКБ решили также усовершенствовать совместные учения. Обсудили план предстоящих в ближайшее время совместных действий.
Александр Лукашенко по итогам переговоров в Бишкеке отметил, что видит в ОДКБ потенциал для содействия стабилизации ситуации в мире.
Александр Лукашенко:
ОДКБ – одна из серьезных организаций, которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами. И информационными, и политическими, и дипломатическими, и военными.
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На все вызовы и угрозы, от гуманитарных катастроф до террористических атак и военных конфликтов, страны ОДКБ должны реагировать вместе. Совместными силами защищать суверенитет и мир в странах-участниках организации. То есть выступать единым кулаком в опасных ситуациях. И поиск единых подходов будет продолжаться.
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Саммит ОДКБ, который прошел в Бишкеке, несомненно, для Республики Беларусь имеет историческое значение. Наша страна никогда не относилась к работе в организации формально. Многие инициативы, в том числе уже реализованные, были выдвинуты Республикой Беларусь. Вполне ожидаемо, что в этот раз глава государства выдал ряд важнейших инициатив, направленных на укрепление международной безопасности. Они уже получили высокую оценку экспертного сообщества. Одна из важнейших задач, которая будет стоять перед ОДКБ, – это выход на прямой диалог с Североатлантическим альянсом. Это одна из инициатив нашего главы государства.
Кыргызстан завершил свое председательство в ОДКБ. Оно переходит к России. Президент Владимир Путин уже заявил, что партнерам будет представлен план военного сотрудничества на пять лет – до 2025 года. Участники саммита также официально поздравили Станислава Зася – с 2020 года он генеральный секретарь ОДКБ. Также на полях саммита Президент Беларуси провел встречу с коллегой из Крыгызстана. Обсудили двусторонние отношения.
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Минск и Бишкек продолжат выстраивать политические и экономические связи, поддерживать друг друга в том числе и в форматах международных организаций.