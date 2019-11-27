Совместные производства и взаимные поставки. Чем экономики Беларуси и Кыргызстана интересны друг другу

По итогам 2017 и 2018 годов он составил свыше 130 миллионов долларов. Сейчас стороны изучают новые точки экономического роста. Речь идет о создании совместных производств.

Новости Беларуси. В центре внимания в эти дни будут двусторонние отношения Беларуси и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты отмечают позитивную динамику в их развитии. Об этом сами за себя говорят и цифры товарооборота.

Андрей Страчко, посол Беларуси в Кыргызстане:

Сборка трансформаторов здесь, в Кыргызстане. Для них эта тема очень актуальна – трансформаторы необходимы. Поэтому это тоже будет обсуждаться на комиссии.

Второй интересный проект – это сборка белорусских лифтов на базе «Бишкеклифта». Мы также планируем показать им и в рамках комиссии, и в рамках визита мэрии города Бишкека наши «Белкоммунмаш», МАЗ. Потому что для их города актуальна проблема новой пассажирской техники. Это новые комфортабельные автобусы и троллейбусы.

По улицам Бишкека уже курсирует белорусский пассажирский транспорт. Тендер на поставку в 2018 году выиграли минские производители. Ее выбрали за качество и дизайн. Основные экспортные позиции Беларуси в Кыргызстане – продукты питания и техника. Импортируем из Кыргыстана сухофрукты, автомобильные принадлежности.