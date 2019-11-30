Савиных о новом парламенте: «Нас объединяет любовь к родине и желание улучшить эту страну»

Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе «В обстановке мира».

Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление»

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я считаю, что, прежде всего, нас объединяет любовь к родине и желание улучшить эту страну. Развивать её всеми доступными нам способами. Создать те условия, которые позволят Беларуси занять достойное место в этом формирующемся многополярном мире. Это непростой процесс, и он связан с большим количеством вызовов. Я думаю, что мы должны, прежде всего, фокусироваться, в том числе, и на положении нашей страны на международной арене.