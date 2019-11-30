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Савиных о новом парламенте: «Нас объединяет любовь к родине и желание улучшить эту страну»

30 ноября 2019 17:56
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Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе «В обстановке мира».

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Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Я считаю, что, прежде всего, нас объединяет любовь к родине и желание улучшить эту страну. Развивать её всеми доступными нам способами. Создать те условия, которые позволят Беларуси занять достойное место в этом формирующемся многополярном мире. Это непростой процесс, и он связан с большим количеством вызовов. Я думаю, что мы должны, прежде всего, фокусироваться, в том числе, и на положении нашей страны на международной арене.

Савиных о новом парламенте: «Нас объединяет любовь к родине и желание улучшить эту страну»-1

# Выборы в Беларуси # Андрей Савиных

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