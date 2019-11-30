Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление»

Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе «В обстановке мира».

Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах»

Андрей Савиных: «Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве»

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это замечательно, что представлены все слои, все возраста и представители со всей страны. То есть Палата представителей – это, действительно, представители народа. И ответственность колоссальная у нас. И я думаю, что все чувствуют эту ответственность. 5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление. И тогда нам будет понятна ещё больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять.