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Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление»

30 ноября 2019 17:55
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Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе «В обстановке мира».

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Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Это замечательно, что представлены все слои, все возраста и представители со всей страны. То есть Палата представителей – это, действительно, представители народа. И ответственность колоссальная у нас. И я думаю, что все чувствуют эту ответственность. 5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление. И тогда нам будет понятна ещё больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять.  

Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление»-1

# Выборы в Беларуси # Геннадий Давыдько

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