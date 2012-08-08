8 августа по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина

Новости Беларуси. 8 августа по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств затронули широкий спектр вопросов двусторонних отношений и направлений международной деятельности.

Лидеры двух стран обсудили социально-экономические вопросы, представляющие взаимный интерес. Было подчеркнуто, что сотрудничество стран развивается очень позитивно, прогрессирующими темпами. Президенты согласились с тем, что в рамках функционирования Союзного государства должно иметь место активное взаимодействие в общественно-политической сфере.

В разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин традиционно обсудили внешнеполитическую проблематику и подтвердили готовность продолжать совместные действия по укреплению единого оборонного пространства.

Президент России интересовался ходом строительства атомной электростанции в Беларуси и заверил главу белорусского государства в том, что все обязательства по данному масштабному проекту будут реализованы российской стороной неукоснительно и в согласованные сроки. Лидеры двух стран договорились, что поднятые в сегодняшнем разговоре темы найдут свое продолжение в ходе последующих личных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.