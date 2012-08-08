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Мнение пенсионеров учтут, решая вопрос о бесплатном проезде студентов в Минске

08 августа 2012 09:39
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Новости Беларуси. Минские пенсионеры жалуются, что студенты не только бесплатно ездят, но еще и место не уступают. Мнение пенсионеров и других горожан будет учтено при вынесении решения о возобновлении или невозобновлении бесплатного проезда в общественном транспорте Минска. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Минского горисполкома Игорь Карпенко

Предоставляя льготы студентам, нельзя порождать социальное иждивенчество, отметил Карпенко. Он привел в пример студентов, которые совмещают работу и учебу, и которым несложно купить проездной.

Тема возвращения бесплатного проезда для студентов продолжает обсуждаться городскими властями, сообщает ctv.by. Вернется ли бесплатный проезд для минских студентов с началом семестра, власти города решат в августе. Если льготы не вернут, будут рассматривать иные меры поддержки, утверждают в мэрии.

# Работа транспорта в Минске

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