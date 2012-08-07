Новости Беларуси. Азербайджан планирует запустить спутник с белорусской начинкой. На встрече в Минске ученые из двух стран обсуждали перспективы сотрудничества.

Президент Национальной академии наук Азербайджана Махмуд Керимов также высоко оценил успехи белорусских ученых в области светодиодных технологий. И это одна из сфер, где стороны могут взаимодействовать.

В целом Азербайджан проявляется большой интерес к белорусской науке. За два дня визита делегация посетит и ряд наших предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Махмуд Керимов, президент Национальной академии наук Азербайджана:

У нас есть очень много вопросов, по которым мы могли бы сотрудничать с Белорусской академией наук, много чему научиться, передать свой опыт. В любом случае, это сотрудничество, я считаю, будет взаимовыгодным, взаимополезным.

Анатолий Русецкий, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы занимаемся совместными исследованиями в различных областях, реализуем 22 проекта. В первую очередь они связаны с областью химии, нефтехимии, физики. В основном это научные исследования. Сейчас мы обсуждаем, каким образом заниматься не только исследования, и, в принципе, пришли к этому соглашению, с тем, чтобы была реализация и инновационных проектов.