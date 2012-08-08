«Роскосмос» заинтересовался белорусским предприятием в области оптико-электронного приборостроения «Пеленг»

Новости Беларуси. Характеристики следующего белорусского спутника будут заложены в новой космической программе. Ее разрабатывают в Академии наук. Об этом шла речь на предприятии «Пеленг», которое занимается разработкой и выпуском космического оборудования.

После запуска отечественного спутника производство уже на несколько лет вперед загружено заказами для других стран. Список клиентов предприятия постоянно расширяется. 98% продукции идет на экспорт и только 2 остается в Беларуси.

В настоящий момент на «Пеленге» для одного из государств собирается оборудование, которое превосходит по характеристикам недавно выведенный на орбиту белорусский аппарат. Предприятием уже заинтересовался «Роскосмос», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер–министра Республики Беларусь:

Сегодня спутник с разрешением 2,2 м. Стоит задача сделать 0,7, 0,5, 0,4 и так далее. Это совершенно другие физические принципы, другая аппаратура, другая оптика.

Обсуждается проблема спутника связи Беларуси. Понятно, что это должно делаться не на ровном месте. Это должно делаться с кем-то в альянсе.