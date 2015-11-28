28 ноября состоялся официальный визит Президента Азербайджана в Беларусь

Новости Беларуси. Начнём с главной политической новости дня – официального визита Президента Азербайджана в Беларусь. Сегодня, 28 ноября, Ильхама Алиева по всем канонам праздничного церемониала встречали во Дворце Независимости. Высокого гостя Александр Лукашенко приветствовал лично.

Двух лидеров уже не один год связывают теплые дружеские отношения, что, собственно, и задавало тон сегодняшнему общению. Круг тем, поднятых Президентами, оказался более чем широк.

Беларусь-Азербайджан: есть контакт! О настоящем и будущем двусторонних отношений говорили сегодня Главы двух государств. В Беларусь Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом.

Более 20 лет дипотношений, а объем взаимной торговли около 330 миллионов долларов. Азербайджан – в списке приоритетных партнеров Синеокой. Вот и на флагах – общая цветовая гамма. Красный как символ партнерства, зеленый – природы и урожайных полей. Кстати, как раз сельское хозяйство еще и в списке сфер для взаимодействия. Вместе с производственной кооперацией, сотрудничеством в науке и транспорте.

Наладить такой двусторонний диалог помогли личные контакты двух Президентов. Вот и после сегодняшнего теплого приветствия журналисты сразу отметят: встречаются не просто политики – добрые друзья. Каждую минуту используют для общения. Такое гостеприимство у азербайджанцев в крови, да и белорусы славятся своим радушием. Впрочем, от протокола тоже не отступают. Рота почетного караула, гимны двух стран.

Такие встречи глав двух государств уже стали традиционными. Начиная с 2006 года, Александр Лукашенко и Ильхам Алиев видятся практически ежегодно. В Синеокую Президент Азербайджана приезжал три раза. А вот глава белорусского государства в Баку был четыре. Кстати, виделись Президенты двух стран и в 2015 году. На церемонии открытия первых Европейских игр. Сегодняшняя встреча тоже станет еще одним шагом в развитии политического и торгово-экономического диалога двух стран.

На посту Президента Ильхам Алиев с 2003 года. В свое время «политическую эстафету» принял от своего отца. Продолжает и курс Гейдара Алиева. С Беларусью сотрудничество налажено давно. Дипотношениям – больше двух десятилетий. Помнят в Беларуси и то, как в трудное время Азербайджан подставил свое плечо. Сегодня закрытых тем между странами нет, - подчеркнёт Александр Лукашенко. Азербайджан всегда может рассчитывать на Беларусь.

Александр Лукашенко:

Когда мы взялись вплотную за белорусско-азербайджанские отношения, у нас и товарооборот пошел, у нас исчезли всякие проблемные политические вопросы, у нас в личном отношении, дай бог мне, чтобы было с каждым руководителем такие отношения.

И вообще, мы настроены и договорились с Вами в свое время на максимум. В эти трудные времена, в плане экономики, тем не менее товарооборот мы сохраняем на том уровне, который был в лучшие времена.

У нас абсолютно нет никаких настороженностей и нет закрытых тем. Мы с Вами сотрудничаем как в Беларуси область с областью. Такой уровень сотрудничества. Поэтому Вы можете всегда рассчитывать на Беларусь.

Хочу еще раз подчеркнуть: мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо, не оглядываясь притом. Когда-нибудь можно в нюансах это все рассказать, как можно решать вопросы дружески в течение нескольких дней у нас абсолютно нет никаких настороженностей и нет закрытых тем. Мы с Вами сотрудничаем как в Беларуси область с областью. Такой уровень сотрудничества. Поэтому Вы можете всегда рассчитывать на Беларусь.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:

Беларусь на пути бурного экономического роста. В вашей стране активно решаются вопросы социального благополучия. И, как Вы отметили, время сейчас непростое не для одной страны, но тем не менее Беларусь сохраняет позитивную динамику развития. Обеспечивается общественно-политическая стабильность.

За последние годы совершено уже несколько визитов Президентов на официальном уровне, руководителей других структур. И, конечно же, буду очень рад в следующем году опять принимать Вас с официальным визитом в Азербайджане, потому что тем для обсуждения очень много.

Во-первых, каждый визит – это еще одно политическое подтверждение стратегического характера наших отношений. Во-вторых, очень много вопросов, которые мы решаем по всем направлениям в политической сфере, в сфере внешней политики, экономики, промышленности.

У нас тоже нет никаких ограничений по вопросам сотрудничества с Беларусью. И по всем направлениям мы видим очень позитивную динамику и результаты.

И о сотрудничестве, и о двусторонних контактах Александр Лукашенко и Ильхам Алиев разговаривать будут чуть больше двух часов. Впрочем, детали всего разговора уже останутся за кадром и за закрытыми от журналистов дверями. Лишь чуть позже скажут: обсуждали новые точки соприкосновения. От военно-промышленного комплекса до нефтепереработки. Тем немало. Вице-премьер отмечает: уже сейчас на стадии обсуждения далеко не один совместный проект.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы прорабатываем уже несколько лет вопрос продвижения на рынок Азербайджана другой продукции нашего машиностроения. Прежде всего, мы говорим о зерно-, кормоуборочных комбайнах. Сегодня мы предлагаем построить показательный агрогородок. То есть производственная база и, соответственно, вся инфраструктура.

Дружба двух Президентов сказалась и на товарообороте. Только за 9 месяцев нынешнего года он составил 250 миллионов долларов. А ведь еще 10 лет назад эта цифра была более, чем в 8 раз меньше! В Беларусь Азербайджан экспортирует нефтепродукты, соки, шоколад. Наша страна поставляет в это государство тракторы, молочные продукты, лекарства. Полезным участие Беларуси может быть и в совершенствовании транспортной инфраструктуры Азербайджана.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

У нас с Азербайджаном подписано пять соглашений. Одно соглашение в области авиационного транспорта, два в автомобильном транспорте и два в железнодорожном транспорте. Но основное у нас сотрудничество – это экспорт услуг, которые мы осуществляем для Азербайджана. Цифры за 9 месяцев – это два, около трех миллионов долларов.

Одна из главных экспортных статей Азербайджана – «черное золото». Во многом благодаря ему стране удалось преуспеть. Правда, в свое время в этом государстве на Южном Кавказе решили: делать акцент лишь на нефти – неправильно. Развивать нужно различные отрасли. Сельское хозяйство в их числе. И Беларусь здесь надежный партнер. Наладить решили даже совместное производство. В итоге знаменитые «Беларусы» и автомобили МАЗ выпускаются на Гянджинском автомобильном заводе.

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод» (Азербайджан):

В Азербайджане надо реализовывать, и реализовывается сегодня локализация на отдельных участках дорог доходит до 37-40% по автомобилям. Более 20% локализация у нас идет по тракторам. Конечно, наша задача – третьи страны. Мы хотим, мы должны совместными усилиями выйти на третьи страны.

О результативности этого масштабного совместного проекта сегодня еще раз скажет Александр Лукашенко. Уже сейчас с продукцией завода Беларусь и Азербайджан намерены выйти на рынки третьих стран.

Александр Лукашенко:

Не без гордости, отмечу высокую результативность совместного проекта по производству белорусских тракторов МТЗ, техники Минского автозавода МЗКТ на «Гянджинском автомобильном заводе». С 2007 года на его площадях произведено 6 тысяч тракторов «Беларусь» и около 3 тысяч автомобилей и прицепов.

Немало возможностей для расширения двухстороннего взаимодействия есть в других сферах. Для совершенствования транспортного сообщения мы, к примеру, можем предложить недорогие, но надежные автобусы МАЗ малого и среднего класса, железнодорожные пассажирские поезда, выпускаемые совместно с Швейцарией.

С участием деловых кругов Азербайджана, хотелось бы также рассмотреть кооперативные возможности в области нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства. Особую актуальность в современном мире имеет сфера информационных технологий, защиты информации. Необходимо продолжить работу над поиском совместных проектов в этой области.

Впрочем, в Азербайджане уже налажены совместные производства наших лифтов, в прошлом году создана совместная компания по реализации белоруской дорожно-строительной и погрузочной техники. На протяжении всех переговоров лидеры двух государств не уставали повторять: Беларусь и Азербайджан – страны дружественные и братские.

Ильхам Алиев:

Между нашими странами на самом деле отношения самого высокого уровня. Вы совершенно правы, что мы к этому шли долго, но за все годы такого активного сотрудничества, которое началось чуть больше 10 лет назад, мы, я думаю, уже достаточно друг друга испытали в разных ситуациях, испытали на прочность, на надежность. И никогда друг друга не подводили.

Поэтому сегодня мы друг другу верим, и наши слова настолько же имеют большой вес, как и подписи под документами.

Для нас Беларусь – это дружественное братское государство. И, уверен, что после нынешнего визита отношения будут развиваться еще быстрее.

Диалог в промышленности, сельском хозяйстве, науке и образовании. И сферы сотрудничества нужно только расширять. Это решение еще раз подтвердят в совместных документах.

Взаимодействие в социально-экономической сфере, в области государственного социального страхования, о сотрудничестве договорились Академии наук двух стран. За вклад в укрепление торгово-экономических отношений наградили первого заместителя премьер-министра Азербайджана и председателя наблюдательного совета производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод». И ведь потенциал есть, – это еще раз подчеркнут Президенты двух стран, уже подводя итоги переговоров.

Александр Лукашенко:

Нами обсуждены перспективы активизации сотрудничества в сфере производственной кооперации, реализации крупных инфраструктурных проектов, привлечение инвестиций, многое другое. С обеих сторон выражена заинтересованность наращивания мощностей совместных производств, расширение модельного ряда собираемой в Азербайджане техники, а также в создании новых кооперационных производств с нашими компаниями в Азербайджане с использованием производственных, произведенных на месте деталей и комплектующих.

Учитывая географическое положение Республики Беларусь, ее членство в Евразийском экономическом союзе, перспективным направлением представляется создание в Беларуси кооперационных производств по переработке азербайджанского сырья, полуфабрикатов с последующим выходом на рынки третьих стран. В том числе и в Европейский союз.

Ильхам Алиев:

Мы должны больше уделять внимание взаимной торговле и, в том числе, импортировать те товары, которые мы импортируем из других стран. Собственно, из Беларуси в Азербайджан, из Азербайджана в Беларусь. Создание совместных производств уже имеет хорошую историю.

И тому пример Гянджинский завод, где за очень короткое время, меньше, чем за год, было налажено производство по белорусским технологиям. Сегодня этот завод является важным промышленным объектом на территории Азербайджана.

Мы готовы рассматривать вопросы создания других производств с белорусскими технологиями в Азербайджане, а также создание перерабатывающих производств по переработке сельскохозяйственных товаров азербайджанских в Беларусь.

Две страны объединяет еще и история, точнее, воспоминания о той страшной войне. Тогда на фронте сражались примерно 700 тысяч азербайджанцев. Память всех погибших в годы Великой Отечественной Ильхам Алиев почтил сегодня. Рано утром цветы и венки от азербайджанского лидера легли к монументу Победы.

Вновь о той самой истории Ильхаму Алиеву расскажут еще и в новом музее войны. Белорусский и азербайджанский народ память объединяла всегда. В подтверждение – книга почетных гостей. Перевезена из старого здания музея. А в ней запись Гейдара Алиева! Сегодня уже слова от нынешнего Президента Азербайджана. Вот такое подтверждение нескольких десятилетий двусторонней дружбы.

28 ноября выдался насыщенным, но главное – продуктивным. Это еще раз подчеркнут все члены официальной делегации, уже провожая Президента Азербайджана в аэропорту, тем более в планах следующая встреча лидеров двух государств.

В ходе переговоров Ильхам Алиев не раз приглашал Александра Лукашенко посетить в 2017 году Азербайджан с официальным визитом. А это еще раз подтверждает: контакты будут поддерживаться и развиваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.