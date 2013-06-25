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Белорусские спасатели помогут турецким коллегам тушить лесные пожары

25 июня 2013 10:42
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Новости Беларуси. Белорусские спасатели помогут турецким коллегам тушить лесные пожары. Вертолет Ми-8 25 июня утром направился в Измир. Как ожидается, перелет займет весь день. Сколько продлится командировка, пока не известно.

Это уже второй борт, направившийся в Турцию в этом году. Первый Ми-8 вылетел туда в апреле.

К слову, помогать своим коллегам в других странах белорусским спасателям не впервой. Помимо Турции они тушили лесные пожары также в Греции и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Турция

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