Новости Беларуси. Белорусские спасатели помогут турецким коллегам тушить лесные пожары. Вертолет Ми-8 25 июня утром направился в Измир. Как ожидается, перелет займет весь день. Сколько продлится командировка, пока не известно.

Это уже второй борт, направившийся в Турцию в этом году. Первый Ми-8 вылетел туда в апреле.

К слову, помогать своим коллегам в других странах белорусским спасателям не впервой. Помимо Турции они тушили лесные пожары также в Греции и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.