24 октября в Минске состоятся заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета министров иностранных дел СНГ

Новости Беларуси. День большой политики в Минске. 24 октября состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. В Национальный аэропорт «Минск» начинают прибывать участники форума. В частности, уже приземлились самолёты с делегациями Таджикистана, Армении и Кыргызстана.

Столь масштабный форум впервые принимает новый Дворец Независимости. Там ко встрече почётных гостей всё готово.

На два дня Минск превратится в настоящий эпицентр политических событий на просторах СНГ. Последний раз такой масштабный форум Беларусь принимала в 2006 году. На заседания в Минск уже съезжаются делегации из 11 стран. Как известно, некоторые из них уже прибыли в белорусскую столицу.

24 и 25 октября мероприятия будут проходить во Дворце Независимости. Это один из объектов целого комплекса, символизирующего суверенитет страны. Здесь же находится и площадь Государственного флага, и обновленный выставочный центр «Белэкспо». Сегодняшний Евразийский саммит станет первым крупным мероприятием, которое примет этот символ белорусской государственности. Новое здание, по сути, и предназначено для таких масштабных форумов. Здесь специально создали все условия для комфортной работы в любых форматах, будь то переговоры тет-а-тет или встречи с участием делегаций.

Что же касается сегодняшних мероприятий, всё начнётся с заседания Высшего Евразийского экономического совета. Это орган управления в Едином экономическом пространстве. Таким образом, главы государств сперва встретятся в формате тройки – Беларусь, Казахстан и Россия. Позже к круглому столу присоединятся Украина, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

К слову, все эти страны проявляют интерес к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. Так что, вероятно, сегодня рассмотрят и вопросы расширения интеграции. Известно, что на полях саммита пройдут консультации между Украиной и «тройкой». Пока официальный Киев обладает статусом наблюдателя в Таможенном союзе.

Что же касается подробностей сегодняшней повестки, известно, что к заседанию подготовлен солидный пакет документов. Главный вопрос – работа над договором о Евразийском экономическом союзе, который начинает функционировать с 2015 года.

Предполагается, что в итоге переговоров Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин пообщаются с прессой. Журналистов аккредитовалось на это мероприятие около 300.

Кроме того, 24 октября в Минске пройдёт заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Один из значимых пунктов повестки дня – подготовка к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, к юбилею в СНГ планируют учредить единые награды, а 2015 год объявить Годом ветеранов.

25 октября в Минске пройдёт заседание Совета глав государств СНГ. Оно станет ключевым мероприятием в рамках председательства Беларуси в Содружестве. Повестка дня саммита включает 14 пунктов. Они охватывают различные сферы сотрудничества – от гуманитарного до взаимодействия по вопросам безопасности и экономических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.