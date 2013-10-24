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Спецслужбы США прослушивают мобильный телефон канцлера Германии?

24 октября 2013 09:25
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Новости США. Вашингтону второй раз за неделю пришлось объясняться из-за скандала с прослушкой. По некоторым данным, спецслужбы США долгое время перехватывали SMS-сообщения и телефонные звонки федерального канцлера Германии.

Не секрет, что Ангела Меркель чаще всего общается со своими подчиненными с помощью SMSок. Теперь же взаимное доверие стран оказалось под ударом. Меркель потребовала объяснений у президента Соединённых Штатов лично, позвонив ему в Белый дом. В свою очередь Барак Обама постарался уверить её, что слежку не ведёт. Однако не смог убедить канцлера Германии. По данному факту проводится расследование.

Напомним, во вторник такой же неприятный разговор из-за действий спецслужб США состоялся у Барака Обамы с президентом Франции Франсуа Олландом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Скандал

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