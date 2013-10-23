Новости Беларуси. Минск готовится принять саммит глав государств Содружества и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Для участия в масштабном политическом форуме прибудут высшие государственные лица всех 11 стран СНГ. Помимо глав государств в Минске будут работать около тысячи официальных представителей и десятки зарубежных журналистов. Все они разместятся в комфортабельных гостиницах и отелях класса люкс, где к приему высоких гостей уже все готово. Практически все, что касается предстоящего саммита, держится в секрете, в том числе и то, чем будут угощать первых лиц страны.

К саммиту готовы. В «Президент-отеле» участников предстоящего форума ждут особенно. Это место, где остановятся главы государств.

Ольга Лившиц, начальник службы бронирования, приема и размещения гостиницы «Президент-отель»:

Это особенный заезд для нас. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы удовлетворить все просьбы. Что касается каких-то приятных сюрпризов и комплиментов, это будет ждать гостей в номерах. Это будет красиво и вкусно.

Для такого события и меню соответствующее. Проникнуть на кухню «Президент-отеля» нам не удалось (у поваров просто нет времени на разговоры с прессой), но кое-какие секреты обслуживающий персонал выдал.

Людмила Высоцкая, заместитель директора по питанию гостиницы «Президент-отель»:

Каждое блюдо при составлении меню было продумано. Большой популярностью пользуются такие блюда белоруской национальной кухни, как драники с грибами, бабка картофельная. Обязательно морс клюквенный, рулет из утки, руляда из птицы. Я думаю, что белорусская национальная кухня всем гостям нравится.

У входа в отель на виду – белорусские сувениры. Если гости захотят прикупить себе подарок. Плюс, специально для президентов, оригинальные блюда. Рецепты разрабатывали именно к саммиту. Изюминка рациона – тыквенный и кукурузный хлеб. Такого здесь еще не делали.

Людмила Высоцкая, заместитель директора по питанию гостиницы «Президент-отель»:

Есть очень интересное блюдо, которое будет подаваться президентам. Это суп-пюре из брокколи с мучными клецками и фаршированным картофелем. Это новое блюдо, специально разработано для этого мероприятия.

Большинство номеров в топовых минских гостиницах были заняты еще с начала недели. К примеру, в отеле «Минск» 80% комнат уже несвободно. Эти аппартамены пока пустуют. 24 октября будут заняты.

Стоит такой номер почти 600 долларов за сутки. Три комнаты: рабочий кабинет, гостиная, спальня. Ждут в подобных номерах участников саммита из России, Казахстана, Узбекистана и Армении.

В Минск прибывают официальные делегации от 11 стран-участниц СНГ. Всего около тысячи человек. Сам факт того, что все главы государств Содружества подтвердили участие в минском саммите, говорит об особой роли Беларуси в этом интеграционном объединении. Чтобы высокие гости чувствовали себя комфортно, службы сервиса и безопасности работают в усиленном режиме.

Главные магистрали Минска во время саммита будут периодически перекрывать. Ограничения коснутся движения на проспектах Независимости, Победителей, улице Орловской и кольцевой дороге. В ГАИ просят водителей по возможности исключать эти участки города из своих маршрутов.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Столичная Госавтоинспекция в эти дни будет работать в усиленном режиме. Будет работать весь личный состав ГАИ, инспекторы будут обеспечивать безопасность дорожного движения на всех ключевых перекрестках и автомагистралях столицы.

Усиленно работает сейчас и Национальный аэропорт. Чтобы максимально упростить процесс приема пассажиров, увеличили время пребывания на автостоянке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, гостей ждет еще сюрприз – новая Площадь флага и новый Дворец Независимости. Именно в нем 24 октября пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.