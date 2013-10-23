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  • Накануне саммитов в Минске Александр Лукашенко с сыновьями посадил первые деревья и заложил Аллею почетных гостей у Дворца Независимости

Накануне саммитов в Минске Александр Лукашенко с сыновьями посадил первые деревья и заложил Аллею почетных гостей у Дворца Независимости

23 октября 2013 17:12
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Новости Беларуси. Минск готовится принять саммит глав государств Содружества и заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ближайшие два дня белорусская столица станет центром большой политики.

Накануне международных форумов президент Александр Лукашенко посетил Дворец Независимости и проверил его готовность к проведению этих важных международных мероприятий. На территории нового величественного символа белорусской государственности президент вместе с сыновьями и представителями белорусской молодежи посадил первые деревья, а также заложил Аллею почетных гостей.

В дальнейшем это станет доброй красивой традицией при посещении Дворца Независимости главами зарубежных государств и иными высокими гостями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# СНГ

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