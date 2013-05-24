Новости Беларуси. Сегодня, 24 мая, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы развития двусторонних отношений, взаимодействия в рамках международных организаций, сотрудничества в интеграционных объединениях. Главы государств обсудили также ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

Нурсултан Назарбаев еще раз пригласил Александра Лукашенко посетить Астану для участия в заседании, на котором предполагается рассмотрение проекта Договора о создании Евразийского экономического союза, а также путей дальнейшей интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.