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24 мая состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана

24 мая 2013 14:53
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Новости Беларуси. Сегодня, 24 мая,  состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев  обсудили вопросы развития двусторонних отношений, взаимодействия в рамках международных организаций, сотрудничества в интеграционных объединениях. Главы государств обсудили также ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

Нурсултан Назарбаев еще раз пригласил Александра Лукашенко посетить Астану для участия в заседании, на котором предполагается рассмотрение проекта Договора о создании Евразийского экономического союза, а также путей дальнейшей интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Беларусь-Казахстан

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