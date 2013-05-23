Новости Беларуси. Ветераны Великой Отечественной получат материальную помощь, памятные подарки и юбилейные медали к 70-летию освобождения Беларуси и 70-летию Победы. Это предусмотрено Планом подготовки и проведения мероприятий к значимым для страны датам, утвержденным Указом Президента.

Предусмотрено также изучение социально-бытовых условий жизни ветеранов, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в годы войны.

Волонтеры окажут шефскую помощь. Продолжится также благоустройство мемориалов и памятников воинской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.