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Ветераны Великой Отечественной получат материальную помощь

23 мая 2013 15:01
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Новости Беларуси. Ветераны Великой Отечественной получат материальную помощь, памятные подарки и юбилейные медали к 70-летию освобождения Беларуси и 70-летию Победы. Это предусмотрено Планом подготовки и проведения мероприятий к значимым для страны датам, утвержденным Указом Президента.

Предусмотрено также изучение социально-бытовых условий жизни ветеранов, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в годы войны.

Волонтеры окажут шефскую помощь. Продолжится  также благоустройство мемориалов и памятников воинской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ветеран войны # Государственная политика

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