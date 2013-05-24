Теракт в Великобритании. Чернокожие мусульмане убили белого военнослужащего

Новости Великобритании. Громкое преступление в Британии. Полиция расследует убийство, которое накануне произошло на юго-востоке Лондона. Два темнокожих человека с мачете и ножами напали на военнослужащего, когда тот вышел с территории казармы. У него на футболке была эмблема благотворительной организации, которая помогает британским солдатам, получившими ранения в Ираке и Афганистане.

По словам очевидцев, нападавшие заставляли прохожих снимать убийство на мобильные телефоны и фотографировать их на фоне жертвы. Между полицией и преступниками завязалась перестрелка. Оба нападавших были ранены. Они в больнице. Ранее атака была признана терактом. Мотивы преступления пока не выяснены. Ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлена личность военного, накануне убитого на юго-востоке Лондона. Жертвой террористов стал 25-ти летний Ли Ригби. У солдата остались жена и маленький сын. Ригби дважды ездил воевать в Афганистан. Процедура опознания продолжалась более суток из-за многочисленных ранений на теле погибшего. Скорее всего, преступники выбрали свою жертву случайно. Вооружившись мачете и ножами, они напали на военнослужащего прямо на улице. Убийство происходило на глазах у многих прохожих. Террористы объяснили свой ужасающий поступок тем, что в некоторых исламских странах люди гибнут каждый день. Оба преступника были ранены. Они находятся в больнице.