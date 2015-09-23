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23 сентября в Минск прибывает делегация из Владимирской области

23 сентября 2015 07:33
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Новости Беларуси. Белорусско-российское региональное сотрудничество набирает обороты. Едва завершился визит делегации Ульяновской области, как в Минск прибыли очередные гости из России. На этот раз из Владимирского региона. 23 сентября предприниматели двух стран проведут деловые переговоры.

Стороны планируют установить новые бизнес-контакты и договориться об экспорте своей продукции. В частности, потенциальных партнеров из Владимирской области интересуют белорусские производители красок, лифтового оборудования, крупнопанельного домостроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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