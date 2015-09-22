Выборы Президента Беларуси-2015: 22 сентября кандидаты встретились с зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Новости Беларуси. Выборы-2015. Кандидатам на высший пост в Беларуси созданы равные условия для агитации, а избирательная кампания проходит открыто и прозрачно, в соответствии с законодательством. Эти выводы содержатся в промежуточном отчете миссии наблюдателей СНГ.

Свое мнение о ходе предвыборной гонки 22 сентября, общаясь с белорусскими депутатами, высказал и специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Второй визит за последние три месяца, но вновь такой продуктивный. В Синеокую Кент Харстед приезжал еще в июне. Тогда встречался с руководством МИДа, Центризбиркома. Был и в Парламенте. 22 сентября – очередная встреча. Причем не просто как заместителя председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а в первую очередь как специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей. В Беларусь эти международные специалисты должны приехать 7 октября.

Кент Харстед, специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Мы хотели бы поблагодарить вас в первую очередь за то, что мы приглашены сюда, мы расцениваем это как хороший сигнал с вашей стороны, мы также приветствуем тот факт, что вы пригласили нас в достаточном количестве. Нас достаточно наблюдателей, чтобы справиться с теми задачами. На данный момент мы уже наладили кооперацию определенного уровня, и я (представляю здесь миссию краткосрочных наблюдателей) хочу сообщить о том, что нам будет проще выполнять наблюдения. Мы также знаем, что как минимум 40 членов Парламента из 17 стран Парламентской ассамблеи приедут сюда.

А тем временем долгосрочная миссия БДИПЧ ОБСЕ уже в Беларуси. 40 наблюдателей приступили к мониторингу. Всего же ЦИК аккредитовал 385 человек.

Промежуточный отчет 22 сентября опубликовала и миссия СНГ по наблюдению за президентскими выборами.

«Миссия наблюдателей от Содружества отмечает, что в Республике Беларусь созданы все необходимые правовые и организационно-технические условия для международного наблюдения за выборами, что свидетельствует об открытости и прозрачности избирательного процесса.

Выборы проводятся в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и Избирательным кодексом Республики Беларусь».

С международными специалистами, а точнее с представителями дипмиссий встретились и сегодняшние претенденты на главный пост страны. Разговор за закрытыми дверями. Без журналистов и телекамер. Зато вопросы и пожелания, что называется, «без прикрас».

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Очень конструктивный разговор. Очень много вопросов было задано. Настроение и отношение к кандидатам в Президенты очень хорошее.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Интерес огромный к нашим выборам и они готовы нам содействовать. В момент избирательной кампании, я думаю, что 11 октября они будут очень пристально изучать положение дел в нашей стране на избирательных участках.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Это были представители посольств и вновь назначенный глава европейского офиса. Их задача наблюдать, участвовать в жизни общества.

Тем временем «агитационный марафон» охватил уже всю страну. Активная работа ведется в регионах. Сторонники одного из претендентов на главный пост страны Николая Улаховича ставку делают не только на столицу, но и на областные и районные центры.

Григорий Мотузко, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Николая Улаховича:

В большом городе меньше люди друг друга знают, а в маленьких городах, и у нас наши ребята, казаки, встречаются с людьми, которые их знают.

Пикеты, встречи с трудовыми коллективами. Вот и в избирательном штабе действующего главы государства уверены: такой «выход в народ» даст результат. Избиратели и проблемами делятся, и о сегодняшней жизни города рассказывают.

Местные жители:

Сейчас открывается Ледовый дворец, у нас построены школы.

Есть прекрасная возможность для жителей города и обследоваться, и поправить свое здоровье.

Свой «предвыборный путь» по маленьким городам и селам еще в период сбора подписей начала Татьяна Короткевич. О ее «мобильных пикетах» рассказывали все белорусские СМИ. Вот и в агитационный период по-прежнему маршрут. Впрочем, и пикеты по всей Беларуси.

Игорь Масловский, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Татьяны Короткевич:

Безусловно, это уличная агитация, потому что это прямое общение с людьми. Очень важно хотя бы сказать 2-3 слова проходящему человеку, даже если он спешит.

Смолевичи, Дзержинск, Минск, а совсем скоро – Витебск и Гомель. По своему «предвыборному маршруту» еще вчера ехать собирался и Сергей Гайдукевич. Но тем временем, пока этот кандидат на пост Президента старается провести как можно больше личных встреч с избирателями, работа «кипит» и на местах.

Сергей Ермыкин, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Сергея Гайдукевича:

У нас все областные центры будут проводить пикеты и проводят пикеты. Листовки, календарики расходятся, поэтому я скажу так, что народ все равно берет, читает. Это самое главное для нас.

Пройдут выборы Президента уже 11 октября. Кстати, интерес к ним действительно большой. Более 86% населения планирует принять в них участие.

Таковы итоги совместного социологического исследования Информационно-аналитического центра и Института социологии Национальной академии наук Беларуси. Результаты были опубликованы 22 сентября.

В разрезе регионов наибольшая ожидаемая электоральная активность зафиксирована в Минской, Брестской и Гродненской областях. А вот причины такой активности самые разные. К примеру, гражданский долг. Кроме того, каждый третий пойдет на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение и отношение к ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.