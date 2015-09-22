Интервью с послом Эквадора в Беларуси – в программе «Простые вопросы» 22 сентября

Новости Беларуси. От автомобилей на день отказался автор программы «Простые вопросы» Егор Хрусталев. Поэтому не удивительно, что местом проведения интервью с послом Эквадора он выбрал столичный парк.
Журналист и гость не только прокатились на велосипедах, но поговорили о связях Беларуси и Эквадора – не только политических и экономических, но и дружеских.
Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:
У нашего президента привычка кататься на велосипеде, заниматься велоспортом – это часть его личной жизни. Каждое утро он ездит на велосипеде, даже когда проводится совещание кабинета министров, они проводятся не в столице, а за его пределами. Он обязывает приехать всех министров на совещание на велосипеде. Таким образом, этот всемирный день без автомобиля мы в Эквадоре празднуем каждую пятницу. Велосипедный спорт набирает в Эквадоре все большую популярность. Мы помним слова президента Беларуси Александра Лукашенко: «Всем крутить педали». Наш президент говорит то же самое.
Интервью с одним из самых спортивных представителей дипкорпуса, послом Эквадора – в новом проекте телеканала СТВ «Простые вопросы». Смотрите в 23.00 сразу после итогового выпуска программы Новости «24 часа».