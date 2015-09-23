Посол Эквадора в Беларуси: То, что мы видим в Минске, это - большое достояние

Сегодня, 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, в программе «Простые вопросы» велопрогулка с послом Эквадора в Беларуси Карлосом Ларреа Давила.

Егор Хрусталев: Судя по всему, этот день вы заканчиваете у экрана телевизоров за просмотром программы «Простые вопросы». А начинать его следовало на велосипеде. 22 сентября — Всемирный день без автомобиля. Вся сознательная часть человечества в этот день предпочитает личному транспорту велосипед или пешую прогулку, в крайнем случае — общественный транспорт. Поэтому наше сегодняшнее интервью на свежем минском воздухе во время велопрогулки с, наверное, одним из самых спортивных представителей дипломатического корпуса. Дипломат, которого чаще всего можно встретить на велосипедных дорожках города Минска, посол Эквадора Карлос Ларреа Давила.

Егор Хрусталев: Господин посол, большое спасибо за то, что нашли время на интервью, к тому же такое необычное, во время велопрогулки. Знаете, все-таки перед Минском и перед столицей Эквадора не стоит так остро проблема загрязнения окружающей среды, как, допустим, перед Пекином, перед Токио или перед Нью-Йорком. Но все-таки такая международная солидарность позволит земле вздохнуть в этот день немножко посвободнее. Скажите, вы пристрастились к велосипеду еще во время работы в Италии и Испании, или начали кататься в Минске?

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Мы очень ценим все эти возможности диалога, взаимодействия с белорусским народом. Мы здесь находимся, мы приехали с другой части света, с другой части планеты. Наша дружность с Беларусью, наши теплые отношения для нас очень важны.

Когда живешь в таких средиземноморских странах, как Италия, Испания, сближение с природой — это характерная черта любого жителя этой страны, часть культуры. Это не только правильное и здоровое питание, это, конечно же, и занятие спортом. Велосипедный спорт и прогулки на велосипедах превратились в своеобразный протест. Его выражают те люди, которые выступают против экологических проблем и загрязнения, с которыми сталкивается современный мир.

Я отношусь к тем людям, которые занимаются велосипедным спортом. Все началось в 1973 году. Именно с тех пор проводится Всемирный день без автомобилей. Конечно же, Эквадор и Беларусь не сталкиваются с теми проблемами, которые существуют в Нью-Йорке и Токио. Я полагаю, учитывая все это, нам необходимо стараться избежать загрязнения в наших странах. Это должно стать нашей философией.

Спасибо, господин посол. Наверное, вопрос экологии — один из немногих, в решении которого, к подходу решения которого едины, наверное, все страны. В отличие от других вопросов. Знаете, я столкнулся недавно с теорией о том, что третьей мировой войной считается та самая Холодная война, которая закончилась в 90-х годах. А четвертая мировая война — это то, что происходит сейчас. И проявление ее мы видим как раз в конфликтах в Африке, на Ближнем Востоке и в Украине. Считаете ли Вы, что это так?

Карлос Ларреа Давила:

Существует много разнообразных теорий, особенно это касается международных отношений. Одна из теорий, которая возникла некоторое время назад — теория коллапса цивилизаций.

Я думаю как дипломат, что нельзя допускать военных конфликтов. То, что сейчас мы наблюдаем в Украине и в других точках планеты, заставляет нас пересмотреть наши взгляды и на некоторые другие проблемы.

Я думаю, больший упор мы должны сделать на такие проблемы, как климатические изменения, защита прав человека. Именно эти проблемы должны послужить своеобразным катализатором для решения всех остальных.

Мы в Эквадоре с большой радостью отмечаем ту роль, которую сыграла Беларусь в разрешении кризиса в Украине. Мы очень рады этому.

Большое спасибо. Позвольте я задам Вам вопрос как человеку, который приехал в Беларусь вообще из другой части света. Мне бы очень хотелось узнать, чтобы удивило эквадорца (за исключением вашего опыта работы и жизни в Италии, Испании), чтобы удивило коренного эквадорца, когда бы он приехал в Беларусь, чтобы его поразило больше всего?

Карлос Ларреа Давила:

Две вещи, которые приятно удивили меня. Прежде всего — это гостеприимство белорусского народа. Мы в Латинской Америке обычно думаем о жителях России и Беларуси, что это более холодные, более закрытые люди. Тем не менее здесь я увидел, что это не так. Народ Беларуси по-настоящему теплый и радушный.

И еще одна тема, на которую хотелось бы обратить особое внимание, то, над чем особенно должны работать в Латинской Америке — уровень безопасности.

Конечно, в Эквадоре с 2007 года было сделано очень много, чтобы повысить уровень безопасности граждан.

То, что видим в Минске, это на самом деле большое достояние: и возможность гулять по городу ночью в абсолютно любое время, чувствовать себя уверенно.

Это то, чему мы должны у вас поучиться. Это не говоря о том, что у вас есть красота белорусских женщин.

Господин посол, скажите, когда Вы совершаете велопрогулки, на какие уголки Минска Вы больше всего обращаете внимание? Или все-таки следите именно за красивыми белорусскими девушками?

Карлос Ларреа Давила:

Обе вещи одновременно. Я живу здесь близко, поэтому любимое место для велопрогулок у меня Дрозды так называемые. Мне нравятся белорусские озера, белорусские леса. В то же время, когда я катаюсь на велосипеде, я встречаю такое количество красивых женщин, что я, конечно же, занимаюсь и велоспортом, и одновременно восхищаюсь их красотой.

Господин посол, в Беларуси достаточно непривычный климат для жителей Эквадора: у нас суровые зимы и достаточно жаркое лето. В то время, когда в Эквадоре в январе и в июле приблизительно 25°С. Считается, что такие крайности в климате отражаются на людях, на их культуре, на их темпераменте — тоже своего рода крайности. Ощущаете ли Вы это в белорусских людях? И в свою очередь значит ли это, что в Эквадоре люди значительно более спокойные, чем в Беларуси?

Карлос Ларреа Давила:

Я полагаю, климат, да, определенным образом влияет на характер, влияет на то, как мы воспринимаем мир. Наша окружающая среда, наши пейзажи, наш климат способствуют тому, что мы люди очень веселые. Это отражается в нашей живописи, в ее ярких цветах, в нашей музыке. Латинская Америка известна во всем мире как регион, где люди хорошо характеризуются своим открытым характером, своей способностью очень легко идти на контакт и общаться. В свою очередь о Беларуси хочу отметить, что эти климатические изменения в течение одного года тоже оказывают очень серьезное влияние на формирование характера. И они способствуют тому, что люди более дисциплинированы, более сдержаны и более строгие. Одновременно это способствует развитию технологий, ведь каким-то образом необходимо противостоять суровым климатическим условиям. Но, несмотря ни на что, здесь, в Беларуси можно встретить людей, которые характеризуются теми же характеристиками, как и выходцы из Латинской Америки. И в Латинской Америке мы можем встретиться с людьми, которые характеризуются такими чертами, как строгость, ответственность, дисциплинированность.

Господин посол, Вы работали в постоянных представительствах Эквадора при ООН. Скажите, на сегодняшний момент можно услышать немало критических замечаний в адрес Организации Объединенных Наций о том, что решение о введении войск и проведение боевых операций проводится в обход Совета безопасности ООН, о том, что решения ООН достаточно неавторитетны. Как Вы считаете, те мнения о том, что ООН требует реорганизации или подъема какого-то своего авторитета, насколько они обоснованы. Есть ли шансы какие-то вернуть былой авторитет ООН или все-таки вся деятельность этой организации придет больше к гуманитарным функциям или к вопросам окружающей среды?

Карлос Ларреа Давила:

К сожалению, да. В момент принятия важных решений в рамках ООН значительную роль играют более сильные страны. Мы, как и Беларусь, полностью осуждаем односторонние вмешательства, не одобренные Советом безопасности Организации Объединенных Наций. Мы уверены, что единственный орган, который наделяет полной легитимностью Организацию Объединенных Наций — это Генеральная Ассамблея. В рамках ООН (и Беларусь, и Эквадор) мы придерживаемся мнения о том, что современный мир должен быть многополярным. Да, на самом деле Организацию Объединенных Наций необходимо реформировать. Реформировать ее необходимо с учетом региональных процессов, которые проходят в каждой точке планеты. И Организация Объединенных Наций должна укрепляться, основываясь на работу и опыт этих организаций. В Латинской Америке уже сформировалось наше собственное видение на те проблемы, которые существуют в современном мире. У нас существуют и функционируют разнообразные блоки. Это и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, и Союз Южноамериканских наций. В рамках этих региональных блоков мы боремся за то, чтобы нам вернули нашу идентичность. Мы боремся за собственное понятие и понимание безопасности, обороны социального развития. И очень большой упор делаем на то, чтобы у всех стран соблюдался и уважался их суверенитет. Я думаю, что Организация Объединенных Наций свой упор должны сделать прежде всего на уважении суверенитета стран.

Господин посол, давайте вернемся к Международному дню без автомобиля. В начале нашей съемки Вы показали мне фотографии, я понял, что Ваши коллеги как раз-таки из Министерства иностранных дел Эквадора большие поклонники велопрогулок. Можете рассказать о том, что будет проходить в этот день в Эквадоре?

Карлос Ларреа Давила:

То приглашение, которое я показал в самом начале (приехать на работу на велосипеде), это приглашение министра иностранных дел. Министр приглашает весь коллектив Министерства приехать на работу на велосипеде. Здоровая привычка появилась довольно давно. Изначально это было распоряжение министра иностранных дел. У нашего президента привычка кататься на велосипеде, заниматься велоспортом — это часть его личной жизни. Каждое утро он ездит на велосипеде, даже когда проводятся совещания кабинета министров, они проводятся не в столице, а за ее пределами. Он обязывает приехать всех министров на совещание на велосипеде. Таким образом, этот Всемирный день без автомобиля мы в Эквадоре празднуем каждую пятницу. Велосипедный спорт набирает в Эквадоре все большую популярность. Мы помним слова президента Беларуси Александра Лукашенко: «Всем крутить педали». Наш президент говорит то же самое. Город Кита расположен на высоте 3 тыс. м. над уровнем моря, он не совсем ровный, поэтому кататься на велосипеде в этом городе довольно сложно. Очень бы хотелось пригласить Вас посетить наш город. Мы надеемся в ближайшее время, что президент Александр Лукашенко посетит с визитом Эквадор, лично проедет на велосипеде и убедится, насколько это непросто в Эквадоре. Я практически уверен, что наши президенты покатаются на велосипедах, когда президент Александр Лукашенко нанесет свой визит в Эквадор.

Большое спасибо, господин посол. Благодаря нашей сегодняшней встрече и этой велопрогулке, мы, в общем-то, создали практически международный формат проведения Дня без автомобиля в рамках телепрограммы на телеканале СТВ. Большое спасибо.

Дорогие друзья, гостем программы «Простые вопросы» в Международный день без автомобиля был посол Эквадора в Беларуси Карлос Ларреа Давила.

Карлос Ларреа Давила:

Вам большое спасибо. И еще я хотел бы отметить: Беларусь — это сокровище, о котором не очень хорошо знают в Латинской Америке. В то время, на протяжении которого я нахожусь здесь, я очень полюбил эту страну, я не столько посол своей страны, сколько посол Беларуси в Эквадоре. Со всем уважением и со всей любовью к своему коллеге Игорю Полуяну.