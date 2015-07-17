Владимир Макей: послы Беларуси должны спокойно и достойно проделать свою часть работы на всех этапах избирательной кампании

Новости Беларуси. О проведении избирательной кампании 17 июля шла речь и в Министерстве иностранных дел Беларуси. Встречаясь с дипломатами глава ведомства Владимир Макей отметил, что послы Беларуси должны спокойно и достойно проделать свою часть работы на всех этапах нынешней кампании. На них в том числе лежит ответственность за сохранение курса на стабильное и поступательное развитие государства.

Отметим, в Минске проходит ежегодный семинар руководителей белорусских загранучреждений. За неделю дипломаты посетили ряд предприятий, где ознакомились с проектами модернизации а также новой экспортной продукцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Нынешний год — год особый. Это год президентских выборов. Но я призвал бы вас не ориентироваться только на избирательную кампанию. Да, она особая, но мы должны просто достойно выполнять те свои функциональные обязанности, которые на нас возложены. В любой ситуации и в любое время.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

Есть проекты сегодня, которые функционируют. Это проект по сборке МАЗов, который сегодня функционирует во Вьетнаме. Мы поставляем туда и тракторы, и автомобили, и шины, в больших количествах удобрения, спецтехника.

Александр Король, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике:

Объем белорусского экспорта за прошлый год составил больше $1 млрд. В целом товарооборот с Литвой у нас только товаров составляет 1,5 млрд. Более 500 товарных позиций у нас сегодня занимает экспорт. Это довольно большой объем.