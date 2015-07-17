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Генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»: Получено персональное приглашение посетить Молдавию

17 июля 2015 10:52
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Новости Беларуси. Оценить достоинства белорусской техники смогли и представители Молдовы. 17 июля делегация во главе с президентом этой страны посещает наши промышленные гиганты. Первым в списке стал МТЗ. С белорусской сельхозтехникой Молдова знакома уже давно. В Кишиневе есть торговый дом, куда только в 2015 году МТЗ отправил около ста пятидесяти машин разной мощности и модификаций. Особенно востребован «Беларус-921», который предназначен для работы на виноградниках.

Кроме того, в Молдове налажена совместная сборка тракторов. Белорусскую технику Николай Тимофти опробовал лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Октавиан Калмык, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Мы уже давно работаем с МТЗ. На протяжении 5 или 6 лет идет и сборка, и поставка тракторов. Десятки тракторов ежемесячно поставляются в Кишинев. Этот проект только будет расширяться и будет выполнять те задачи, которые будут поставлены в нашем правительстве.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:
Очень большое внимание уделили технике, которая поставляется в Молдавию, обговорили конкретно с президентом о дальнейших шагах по развитию нашего присутствия и увеличения объемов. Получено персональное приглашение посетить Молдавию в ближайшее время для того, чтобы обсудить развитие существующего в Молдавии нашего сборочного производства.     

# Международное сотрудничество # Беларусь-Молдова # Федор Домотенко # Октавиан Калмык

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