Генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»: Получено персональное приглашение посетить Молдавию

Новости Беларуси. Оценить достоинства белорусской техники смогли и представители Молдовы. 17 июля делегация во главе с президентом этой страны посещает наши промышленные гиганты. Первым в списке стал МТЗ. С белорусской сельхозтехникой Молдова знакома уже давно. В Кишиневе есть торговый дом, куда только в 2015 году МТЗ отправил около ста пятидесяти машин разной мощности и модификаций. Особенно востребован «Беларус-921», который предназначен для работы на виноградниках.

Кроме того, в Молдове налажена совместная сборка тракторов. Белорусскую технику Николай Тимофти опробовал лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Октавиан Калмык, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы уже давно работаем с МТЗ. На протяжении 5 или 6 лет идет и сборка, и поставка тракторов. Десятки тракторов ежемесячно поставляются в Кишинев. Этот проект только будет расширяться и будет выполнять те задачи, которые будут поставлены в нашем правительстве.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Очень большое внимание уделили технике, которая поставляется в Молдавию, обговорили конкретно с президентом о дальнейших шагах по развитию нашего присутствия и увеличения объемов. Получено персональное приглашение посетить Молдавию в ближайшее время для того, чтобы обсудить развитие существующего в Молдавии нашего сборочного производства.