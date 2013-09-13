13 сентября обсуждали, как повысить статус местных Советов депутатов

Новости Беларуси. Как повысить статус местных Советов депутатов. Об этом 13 сентября говорили в Совете Республики. По словам сенаторов, полномочий у народных избранников хватает, а вот реальных возможностей пока маловато.

Так, одно из предложений — наладить в сельской местности работу коммунальных унитарных предприятий и оставить налог на полученную ими прибыль в местных бюджетах.

К слову, подобные организации уже существуют в некоторых сельсоветах. Они оказывают различные услуги населению, например, обработка приусадебных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Герасимович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Это придаст заинтересованность самим сельским советам или исполкомам зарабатывать деньги, то есть чем больше они заработали – это остается у них, чтобы они имели полное право самостоятельно ими распоряжаться.

Ирина Бас, председатель Октябрьского сельского Совета депутатов Солигорского района:

Надо, конечно, дать возможность депутатам больше времени уделять работе с населением. Если то, что предлагается – дать им дополнительные день для работы с населением – мы тоже будем это поддерживать.