Новости Беларуси. 13 сентября Александр Лукашенко встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Президент констатировал, что проблем в сотрудничестве с этой компанией нет. Глава российского холдинга рассказал, какие меры предпринимаются по наращиванию транзитного потенциала газо-транспортной системы.

За последние полгода увеличились поставки голубого топлива в Беларусь, вырос и объем транзита углеводородов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впервые, наверное, за многие годы, что является странным даже, не в чем упрекнуть «Газпром». Все, что купили у вас, взяли газ – заплатили. Все, что вы прокачали через нас, вы нам заплатили полностью. Все, что вы обещали, от детишек поддержки, фестивали соответствующие, которые провели, и так далее – все сделали. Новые проекты и программы, которые предложены сегодняшнему обсуждению, нас очень интересуют. Поэтому я в очередной раз могу Вас просто только поблагодарить за сотрудничество.

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»:

У нас в основном бизнесе по поставкам газа и транзиту газа очень хорошая динамика. Объемы поставок газа по этому году в Беларусь увеличатся. То, что касается транзита, объемы транзита также возрастут, при этом, в первую очередь, возрастут объемы транзита по «Ямал–Европа». И мы увеличим объемы инвестирования в реконструкцию модернизации газотранспортной системы. По отношению к предыдущему году объем инвестиций возрастет на 20%, а уровень 2012 года по отношению к 2011 был даже на 2 четверти выше. И, самое главное, это понимание на сегодняшний день того, что мы уже вместе с Администрацией Президента Беларуси, вместе с Правительством Беларуси выстроили четкую программу работы по приоритетности первоочередности наших действий, шагов. Это касается и увеличения мощностей подземного хранилища, по хранению газа, это касается и реконструкции газораспределительных станций. В этом году объем закачки газа в подземные хранилища Беларуси уже больше уровня 2012 года. И уже в будущем году будет сделан новый качественный шаг, будут существенно увеличены объемы максимальных суточных отборов зимой, и также будут увеличены объемы закачки газа в подземные хранилища. Без сомнения, Александр Григорьевич, как Вы и ставили перед нами задачу, это повысит надежность и стабильность поставок газа для потребителей Беларуси в осенне-зимний период. То, что касается социальных программ, как мы и договаривались, мы увеличили объем финансирования социальных программ в 5 раз к тому уровню, который был раньше. В первую очередь, конечно же, это проекты, которые направлены на детей. Это касается и спорта, это касается медицины. Вы знаете, что, по согласованию с Администрацией Президента, принято решение по помощи Брестской крепости, мы сейчас финансируем реконструкцию юго-восточной казармы и создание соответствующей экспозиции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот, что такое, глава «Газпрома» побыл в Брестской крепости.

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»:

Да, спасибо большое за Ваше приглашение. И я Вам докладывал, на меня очень сильное все это произвело. Работы заканчиваются. Поэтому к 70-летию освобождения Беларуси будет соответственно закончена экспозиция. Ну, и конечно же, мы по линии православной церкви также оказываем помощь. Мы сейчас начали финансировать строительство православного храма.

13 сентября Глава Газпрома встретился с первым вице-премьером Владимиром Семашко. Обсудили спонсорскую помощь на программы по охране здоровья.

Так, «Газпром трансгаз Беларусь» в нынешнем году выделит 8 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписали в Правительстве Беларуси.

Всего «Газпром» в нынешнем году на реализацию спонсорских проектов направит почти 27 миллиардов рублей. Также актуальны и инвестпроекты. В строительство офиса и многофункционального комплекса в Минске планируют вложить около полумиллиарда долларов.

13 сентября этот проект представили Главе белорусского государства для дальнейшего согласования.

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»:

Комплекс зданий, который будет ориентирован на нужды, потребности населения Минска. Здесь появится спортивный, медицинский, детский центр. Территория будет представлять собой ландшафтный парк, будет соединен пешеходным мостом с парком вокруг Национальной библиотеки. Чтобы он был вписан в облик Минска, который на сегодняшний день уже сформировался, «Газпром» примет участие в строительстве развязки на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова.

Речь шла на встрече в Правительстве и о ценах на газ. Стоимость российского топлива для белорусских потребителей в будущем году на фоне роста мировых цен на энергоносители может незначительно вырасти.

Для сравнения, за прошлый год средняя цена за тысячу кубометров голубого топлива сложилась на уровне 165 долларов. В будущем году она может составить около 175 долларов.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

С учетом роста цен на нефть (ценовая формула по поставкам газа в Беларусь привязана к мировым ценам), безусловно, некий подъем будет, но очень незначительный.