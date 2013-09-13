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Мэр Киева прибыл с визитом в Минск

13 сентября 2013 07:38
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Новости Беларуси. Традиционные связи белорусской и украинской столиц получают дальнейшее развитие. Мэр Киева с  визитом в Минске.

В белорусскую столицу Александр Попов  прибыл 13 сентября рано утром. В аэропорту почетного гостя  встречал председатель Мингорисполкома  Николай Ладутько. Сразу по прибытии в Минск  украинские гости направились к монументу победы, где возложили венки и почтили память погибших  минутой молчания.

Планируется, что 13 сентября главы городов проведут переговоры, мэр Киева также намерен посетить несколько крупных предприятий столицы, в частности «Амкодор» и «Белкомунмаш».

Почетных гостей ожидает и насыщенная культурная программа: мэры планируют заглянуть в галерею Михаила Савицкого и прогуляться по знаковым местам белорусской столицы: Верхнему городу и парку Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после этого главы городов отправились на брифинг, где обсудили наиболее перспективные направления сотрудничества между столицами.  Цель встречи — придать дополнительный импульс развитию отношений между Киевом и Минском как в гуманитарной, так и экономической сферах. И уже в этом году города станут побратимыми.

Александр Попов, глава Киевской городской государственной администрации:
У нас в Киеве больше 40 предприятий сотрудничают с предприятиями Минска, это значит, что впереди много проектов, которые можно совместно реализовать, и это направление для нас тоже очень важное. Поэтому мы в результате наших консультаций уже сейчас выходим с общим предложением о том, чтобы вывести наши отношения в сотрудничестве на подписание нового договора.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Мэрия города Киева, мэрия города Минска будут работать достаточно оперативно для того, чтобы подписание договора состоялось в этом году.

 

# Международное сотрудничество # Николай Ладутько # Беларусь-Украина # Фотофакт # Александр Попов

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